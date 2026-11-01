Unai Simon: Ne bih otišao iz Bilbaa ni za 150.000.000 evra

Nije da su Atletikovi navijači imali razloga za brigu, jer ugovor sa 29-godišnjim golmanom važi do leta 2029, ali sigurno im prija da čuju ovakve reči svog ljubimca.

"Nemam nameru da napustim klub. Čak i kada bi mi neko ponudio 150.000.000 evra, ne bih prihvatio. Ne želim da odem iz Atletika. Jedino ako bi mi u klubu rekli da im više nisam potreban, onda bih spakovao svoje stvari sa ogromnom tugom u srcu. Ali, dokle god me ovde budu želeli, neću otići", jasan je sjajni čuvar mreže.

Unai Simon je u Atletik Bilbao stigao sa 14 godina iz rodne Vitorije, u seniorski fudbal ušao je kao igrač niželigaške Baskije, za koju ne nastupao dve sezone. Potom je dve sezone čuvao gol B tima Atletik Bilbaa, da bi od 2018. postao prvotimac. U prvoj sezoni je bio zamena za Jaga Ererina i sakupio je sedam nastupa. Već od naredne postao je nezamenjiv među stativama.

Sa Bilbaom je Simon osvojio Kup kralja 2024. godine, a prošlog leta sa reprezentacijom Španije Svetsko prvenstvo, na kojem je takođe proglašen za najboljeg golmana turnira. Sakupio je dosad 69 nastupa za A selekciju nacionalnog tima, a ima i evropske trofeje osvojene sa omladinskom i mladom reprezentacijom.