Unai Simon: Ne bih otišao iz Bilbaa ni za 150.000.000 evra
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Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 18:18
Izjava najboljeg golmana planete koja će obradovati navijače baskijskog kluba
Uoči baskijskog derbija sa Real Sosijedadom (21.00), golman Atletik Bilbaa Unai Simon, pre nekoliko dana proglašen za najboljeg čuvara mreže na svetu još jednom je potvrdio ljubav prema klubu i razgalio navijače.
U razgovoru za Marku, Simon je rekao da ne bi napustio klub iz Bilbaa ni da mu neko ponudi 150.000.000 evra za to.
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Nije da su Atletikovi navijači imali razloga za brigu, jer ugovor sa 29-godišnjim golmanom važi do leta 2029, ali sigurno im prija da čuju ovakve reči svog ljubimca.
"Nemam nameru da napustim klub. Čak i kada bi mi neko ponudio 150.000.000 evra, ne bih prihvatio. Ne želim da odem iz Atletika. Jedino ako bi mi u klubu rekli da im više nisam potreban, onda bih spakovao svoje stvari sa ogromnom tugom u srcu. Ali, dokle god me ovde budu želeli, neću otići", jasan je sjajni čuvar mreže.
Unai Simon je u Atletik Bilbao stigao sa 14 godina iz rodne Vitorije, u seniorski fudbal ušao je kao igrač niželigaške Baskije, za koju ne nastupao dve sezone. Potom je dve sezone čuvao gol B tima Atletik Bilbaa, da bi od 2018. postao prvotimac. U prvoj sezoni je bio zamena za Jaga Ererina i sakupio je sedam nastupa. Već od naredne postao je nezamenjiv među stativama.
Sa Bilbaom je Simon osvojio Kup kralja 2024. godine, a prošlog leta sa reprezentacijom Španije Svetsko prvenstvo, na kojem je takođe proglašen za najboljeg golmana turnira. Sakupio je dosad 69 nastupa za A selekciju nacionalnog tima, a ima i evropske trofeje osvojene sa omladinskom i mladom reprezentacijom.