Lala čestitao Feđi: Sremčević sa penala promašio het-trik, ali ne i skalp Novog Pazara
Vreme čitanja: 9min | ned. 01.11.26. | 18:20
Mladi napadač postigao oba gola u pobedi Kragujevčana kojom su obeležili povratak navijača na tribine “Čika Dače”
Posle poraza od Železničara na "Čika Dači", brzo su Šumadinci na istoj lokaciji popravili utisak i savladali starog rivala sa obala Jošanice i Raške. Nisu Nenad Lalatović i njegovi izabranici nastavili u pozitivnom ritmu, pre svega zahvaljujući Urošu Sremčeviću. U 14. kolu Mozzart Bet Superlige, Radnički 1923 slavio je protiv Novog Pazara sa 2:0 (0:0).
Dva gola postigao je Sremčević, za het-trik mu je nedostatajalo da realizuje najstrožu kaznu. Već je na cifri od sedam pogodaka u sezoni, što raduje trenera Feđu Dudića i navijače Radničkog 1923, koji su se ovom utamicom vratili na tribine nakon izdržane kazne. Nije Pazar zaslužio baš tako ubedljiv poraz, ali fudbal je to.
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Prvi utisak pri pogledu na startne postave je da su gosti izašli bez klasičnog špica. Fejsal Mulić ostao je na klupi, a u napadačkoj centrali pojavio se Adem Ljajić. Upravo je Ljajić propustio dve najbolje šanse za Plave u prvom poluvremenu. Najpre je u 32. minutu tukao preko gola na pas Ivana Davidovića proigranog od Dominika Sadija, a devet minuta kasnije promašio je cilj nakon akcije i pravovremenog dodavanja Kahima Diksona.
U prvom delu meča vidljivo je bilo i da oni što su osetili čari nastupa u oba tabora nemaju popusta za bivše, odnosno da bi ga tako rado "zabiberili svojima". Tomislav Dadić je u 28. minutu "poslao po burek" Mohameda Sisea, ali sve što je uspeo je da iz malog ugla natera Muhameda Šahinovića da izbaci u korner. Uzvratili su Bojica Nikčević i Semir Alić u 36. minutu. Prvi je prošao i centrirao, drugi ciljao pored stative.
Najopasniji kod domaćina do obaveznog odmora bili su David Buhta i Sremčevič. Čeh je probio u 12. minutu i nanišanio dobro pozicioniranog Nemanju Glavčića, ali je stigao blok od Jovana Marinkovića. Samo nekoliko sekundi kasnije je dugu loptu iz prve Sremčević prosledio prema golu, gde je Bogdan Matijašević nekako ukrotio nakon popravnog. Najopasnije su fudbaleri u crvenoj sportskoj opremi delovali u 15. minutu, kada je Buhta iz kombinacije sa Sremčevićem sa ivice šesnaesterca poslao strelu malo pored stative.
Trčali su i jedni i drugi, borili se, menjali u periodima inicijative, kreirali obećavajuće napade, a kako je vreme odmicalo sve više je mirisalo na makar jednu loptu u nekoj od mreža. Ipak, uvek bi se isprečio neki blok, manja ili veća nepreciznost u dodavanju i šutiranju. Probali su nešto da naprave Dikson u 13, Papa Gadio u 17. i 33, pa Sadi u 43. minutu za Pazar, odnosno Miloš Ristić sa distance u 40. minutu na suprotnoj strani.
Završio je Ljajić utakmicu na pauzi između dva poluvremena, ušao je Mulić. Lepo su krenuli Lalatovićevi puleni i odmah iz pripretili preko Diksona u 46. minutu. Skima Togbe je u 50. minutu prebacio metu, a minut kasnije je Šahinović dobio Diksona "jedan na jedan" po spuštanju glavom Gadija. Kakva je to bila prilika u Pazarce, a još jedna je zapisana u 54. minutu, kada je vazdušna parabola Mulića na slobodnjak Sadija.
I onda promena momentuma, nagovestio je to Nikčević u 66. minutu sa oko 25 metara, ali je dobio samo korner. Togbe je nešto kasnije loše izbacio jednu loptu, da bi usledio centršut Sisea i gol glavom Sremčevića - 1:0.
Lepa akcija rezerviste domaćih Jovana Živkovića bez naplate u 74. minutu, pa pokušaj Gadija sa oko 25 metara minut docnije. Matija Malekinušić se vratio na teren posle dugog perioda oporavka i - skrivio penal posle udarca Živkovića. Neprecizan sa 11 metara bio je Sremčević. Ispravio je bivši napadač Crvene zvezde u 86. minutu, bilo je tu i rikošeta - 2:0.
Novi Pazar nije uspeo ništa da popravi, mogla je i još neka lopta da završi iza Matijaševićevih leđa.
MOZZART BET SUPERLIGA, 14. KOLO
RADNIČKI 1923 - NOVI PAZAR 2:0 (0:0)
/Sremčević 70, 86/
Stadion Čika Dača u Kragujevcu.
Sudija: Aleksandar Živković.
Žuti kartoni: Sremčević, Sise, Nikčević (Radnički 1923), Dadić, Janković (Novi Pazar).
RADNIČKI 1923: (4-1-4-1): Šahinović 6,5 - Nikčević 7 (88. Suljić -), Simović 6, Marjanović 7, Babić 6,5 - Ristić 6 (54. Ilić) - Sise 7 (79. Tomić -) , Glavčić 6,5, Alić 6,5 (54. Živković 7), Buhta 6,5 (79. Kuzmanović -) - Sremčević 7,5.
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Matijašević 6,5 - Stanković 6, Hadžimujović 6, Marinković 6,5, Dadić 6 - Togbe 5,5 (73. Janković -), Davidović 6 - Sadi 6 (83. Robert -), Gadio 6 (78. Malekinušić -), Dikson 6 - Ljajić 6 (46. Mulić 6).
Igrač utakmice: Uroš Sremčević (Radnički 1923) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo
*** Kompletno kolo Mozzart Bet Superlige Srbije je u Mozzart Relax-u ***
Subota
Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)
/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/
Nedelja
IMT - Čukarički 0:0
OFK Beograd Mozzart Bet - Vojvodina 0:2 (0:0)
/Đakovac 85, Veličković 90+4/
Radnički Kragujevac - Novi Pazar 2:0 (0:0)
/Sremčević 70, 86/
Partizan - Zemun U TOKU
Ponedeljak
19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)
19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)
*** Kvote su podložne promenama