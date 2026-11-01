Lala čestitao Feđi: Sremčević sa penala promašio het-trik, ali ne i skalp Novog Pazara

Dva gola postigao je Sremčević , za het-trik mu je nedostatajalo da realizuje najstrožu kaznu. Već je na cifri od sedam pogodaka u sezoni, što raduje trenera Feđu Dudića i navijače Radničkog 1923, koji su se ovom utamicom vratili na tribine nakon izdržane kazne. Nije Pazar zaslužio baš tako ubedljiv poraz, ali fudbal je to.

Posle poraza od Železničara na "Čika Dači", brzo su Šumadinci na istoj lokaciji popravili utisak i savladali starog rivala sa obala Jošanice i Raške. Nisu Nenad Lalatović i njegovi izabranici nastavili u pozitivnom ritmu, pre svega zahvaljujući Urošu Sremčeviću . U 14. kolu Mozzart Bet Superlige, Radnički 1923 slavio je protiv Novog Pazara sa 2:0 (0:0).

Prvi utisak pri pogledu na startne postave je da su gosti izašli bez klasičnog špica. Fejsal Mulić ostao je na klupi, a u napadačkoj centrali pojavio se Adem Ljajić. Upravo je Ljajić propustio dve najbolje šanse za Plave u prvom poluvremenu. Najpre je u 32. minutu tukao preko gola na pas Ivana Davidovića proigranog od Dominika Sadija, a devet minuta kasnije promašio je cilj nakon akcije i pravovremenog dodavanja Kahima Diksona. U prvom delu meča vidljivo je bilo i da oni što su osetili čari nastupa u oba tabora nemaju popusta za bivše, odnosno da bi ga tako rado "zabiberili svojima". Tomislav Dadić je u 28. minutu "poslao po burek" Mohameda Sisea, ali sve što je uspeo je da iz malog ugla natera Muhameda Šahinovića da izbaci u korner. Uzvratili su Bojica Nikčević i Semir Alić u 36. minutu. Prvi je prošao i centrirao, drugi ciljao pored stative.

Najopasniji kod domaćina do obaveznog odmora bili su David Buhta i Sremčevič. Čeh je probio u 12. minutu i nanišanio dobro pozicioniranog Nemanju Glavčića, ali je stigao blok od Jovana Marinkovića. Samo nekoliko sekundi kasnije je dugu loptu iz prve Sremčević prosledio prema golu, gde je Bogdan Matijašević nekako ukrotio nakon popravnog. Najopasnije su fudbaleri u crvenoj sportskoj opremi delovali u 15. minutu, kada je Buhta iz kombinacije sa Sremčevićem sa ivice šesnaesterca poslao strelu malo pored stative.

Trčali su i jedni i drugi, borili se, menjali u periodima inicijative, kreirali obećavajuće napade, a kako je vreme odmicalo sve više je mirisalo na makar jednu loptu u nekoj od mreža. Ipak, uvek bi se isprečio neki blok, manja ili veća nepreciznost u dodavanju i šutiranju. Probali su nešto da naprave Dikson u 13, Papa Gadio u 17. i 33, pa Sadi u 43. minutu za Pazar, odnosno Miloš Ristić sa distance u 40. minutu na suprotnoj strani. Završio je Ljajić utakmicu na pauzi između dva poluvremena, ušao je Mulić. Lepo su krenuli Lalatovićevi puleni i odmah iz pripretili preko Diksona u 46. minutu. Skima Togbe je u 50. minutu prebacio metu, a minut kasnije je Šahinović dobio Diksona "jedan na jedan" po spuštanju glavom Gadija. Kakva je to bila prilika u Pazarce, a još jedna je zapisana u 54. minutu, kada je vazdušna parabola Mulića na slobodnjak Sadija.