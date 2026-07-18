Ako Partizan želi Šengeliju - mora da plati 900.000 evra Barseloni

Očogledno je i Barselona ušla u veliku rekonstrukciju satava, baš kao i Partizan. Kataloniju su napustili mnogi, od Ćavija Paskvala koji je otišao u Dubai, pa preko Vila Klajburna (Fenerbahče), Nikola Laprovitola (Huventud), Jusufa Fal, Tomaš Satoranski (Hapoel Tel Aviv), Vili Ernangomez (Baskonija), Jan Veseli (penzija), Majls Kejl , Huani Markos ...

Jedan od retkih koji je bio pod ugovorom, pored Kevina Pantera, bio je i Toko Šengelija, ali je evidentno da bi i on mogao da napusti Barsu ako se neki tim odluči da plati gorepomenuto obeštećenje.

Na listi igrača koji su se pominjali kao potencijalna pojačanja Parizana se nalaze Armoni Bruks koji je zaista bio dogovorio sve detalje, ali je na kraju završio u Asvelu, tu su još Peti Mils, Ošej Briset, Zek Ledej koji je takođe imao veliku ponudu Partizana ali je otišao u Hapeol, a sada i Tajson Etijen koji je odabrao Pariz.

Podsetimo da crno-beli do sada nikoga od pojačanja nisu ozvaničili, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola. Sa druge strane, Humsku su napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.