Alimpijević probudio Vilbekina! Bešiktaš slavio u Španiji

Ipak, domaćin se nije predao bez borbe. Iako se očekivalo da Alimpijevićev tim bez većih problema sačuva stečeno vođstvo, Baskonija je podigla nivo agresivnosti, pronalažeći pukotine u odbrani rivala prvenstveno preko Keneta Farida. Nekadašnja NBA zvezda unela je ogromnu energiju u reketu, pa je tim iz Baskije istopio minus i u finišu drugog kvartala preuzeo kontrolu nad rezultatom, otišavši na veliku pauzu sa minimalnih 51:49.

Povratak sa pauze doneo je novu reakciju turskog predstavnika. Bešiktaš je stabilizovao svoje redove, a težište igre u napadu prebacilo se na Devona Dotsona i Judžina Omoruija, koji su kreirali seriju i ponovo vratili prednost na stranu gostiju. Baskonija je do kraja treće deonice konstantno jurila zaostatak, ali su gosti uoči poslednjih 10 minuta utakmice i dalje imali blagu prednost (73:71).

Odluka o pobedniku pala je u završnom kvartalu, kada je Vilbekin ponovo uzeo dirigentsku palicu i u pozicionim napadima priredio pravu košarkašku lekciju. Izabranici Paola Galbijatija jednostavno nisu imali nikakvo rešenje za dalekometnu paljbu američkog beka, pa su istanbulski „Orlovi” rutinski prokrčili put ka izuzetno važnom trijumfu.

Apsolutni junak susreta bio je pomenuti Skoti Vilbekin. Prekaljeni as koji je godinama mučio veliku muku sa povredama, zbog čega dugo nije imao pravu ulogu u Fenerbahčeru, očigledno pokazuje čitavoj Evropi da i dalje nije za staro gvožđe. Dušan Alimpijević ga koristi na maestralan način, dajući mu potpunu slobodu, a Amerikanac mu je večeras uzvratio jednom od najboljih partija u poslednjih nekoliko godina. Za samo 26 minuta na parketu ubacio je 24 poena, pogodio šest trojki iz 13 pokušaja i bio idejni vođa u napadu.

Ipak, nije Vilbekin bio usamljen. Sjajnu podršku imao je u Devonu Dotsonu, koji je odigrao svestranu utakmicu sa 14 poena, pet skokova i šest asistencija. Isti košgeterski učinak od 14 poena imao je i Venjen Gebrijel, dok je Džejlen Noel dodao 12 poena uz pet uhvaćenih lopti, pa je napadački arsenal gostiju delovao potpuno nezaustavljivo.

Što se tiče domaćeg tima, Baskoniji nije pomogla ni fantastična individualna partija Krisa Duartea, koji je rešetao iz svih pozicija i meč završio sa 23 poena. Kenet Farid je upisao dabl-dabl učinak od 10 poena i 10 skokova, mada je sve svoje poene postigao u prvom poluvremenu pre nego što je u nastavku potpuno zaustavljen, dok je dvocifren bio i Ej Džej Loson sa 10 ubacenih poena.

EVROLIGA, 4. KOLO

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Sreda

Pariz - Asvel 96:98

/Hifi 30 - Mils 21/

Četvrtak

Dubai - Crvena zvezda 58:77

/Bejkon 13 - 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79

/Madar 17 - Rajt 23/

Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94

/Da Silva, Vašington 18 - Mur 20/

Panatinaikos - Fenerbahče 92:74

/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/

Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82

/Tejlor 17 - Blejkni 30/

Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76

/Maledon 13 - Džons 19/

Petak

Olimpijakos - Efes 89:66

/Montero 15 - Pejn 12/

Barselona - Žalgiris 81:88

/Robinson 20 - Edvards 19/

Baskonija - Bešiktaš 92:84

/Duarte 23 - Vilbekin 24/