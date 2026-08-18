Alimpijević: Raduje me patriotizam igrača

Srbija će tokom pripremnog perioda odmeriti snage sa Francuskom u dva navrata, prvi susret zakazan je za 20. avgust u Beogradskoj areni, dok je revanš na programu tri dana kasnije, 23. avgusta u Orleanu.

„Francuzi imaju veliki broj NBA igrača i izuzetno su fizički dominantni. Ove utakmice poslužiće nam da isprobamo određene stvari i uočene nedostatke ispravimo pred duele sa Islandom i Italijom. Naš sastav je znatno promenjen u odnosu na prethodni prozor i potrebno nam je vreme za uigravanje.“

Najveću pažnju sportske javnosti privući će direktan okršaj na poziciji centra između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, dve trenutno najveće zvezde svetske košarke.

„Biće to pravi spektakl i prilika da na terenu vidimo dvojicu najboljih košarkaša sveta. Istovremeno, očekujem utakmice koje će po intenzitetu biti najbliže takmičarskim duelima koji nas čekaju u kvalifikacijama.“

Selektor je podvukao i zadovoljstvo načinom na koji se mlađi igrači priključuju radu seniorskog tima, istakavši da je napravljen važan korak ka boljem povezivanju mlađih selekcija sa „A“ timom uz podršku KSS-a.

Srbija je u drugu rundu kvalifikacija prenela učinak od četiri pobede i dva poraza. U novoformiranoj grupi J, Orlovi će se boriti protiv Turske, Italije, Litvanije, Islanda i Bosne i Hercegovine, a tri najbolje plasirane selekcije obezbediće vizu za Mundobasket u Kataru.