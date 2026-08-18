Alimpijević: Raduje me patriotizam igrača
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 13:31
"Moramo da budemo zahvalni ovim ljudima što su izdvojili vreme za reprezentaciju", kaže selektor Srbije Dušan Alimpijević
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević istakao je u gostovanju u Jutarnjem programu RTS-a da će predstojeći dueli sa selekcijom Francuske biti od izuzetnog značaja za uigravanje tima uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Alimpijević je najpre izrazio veliku zahvalnost svim košarkašima koji su se odazvali pozivu i deo svog slobodnog vremena posvetili reprezentativnim obavezama.
„Moramo da budemo zahvalni ovim ljudima što su izdvojili vreme za reprezentaciju. Pristupili su obavezama veoma ozbiljno, a posebno raduje patriotizam koji je prisutan u ekipi.“
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Srbija će tokom pripremnog perioda odmeriti snage sa Francuskom u dva navrata, prvi susret zakazan je za 20. avgust u Beogradskoj areni, dok je revanš na programu tri dana kasnije, 23. avgusta u Orleanu.
„Francuzi imaju veliki broj NBA igrača i izuzetno su fizički dominantni. Ove utakmice poslužiće nam da isprobamo određene stvari i uočene nedostatke ispravimo pred duele sa Islandom i Italijom. Naš sastav je znatno promenjen u odnosu na prethodni prozor i potrebno nam je vreme za uigravanje.“
Najveću pažnju sportske javnosti privući će direktan okršaj na poziciji centra između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, dve trenutno najveće zvezde svetske košarke.
„Biće to pravi spektakl i prilika da na terenu vidimo dvojicu najboljih košarkaša sveta. Istovremeno, očekujem utakmice koje će po intenzitetu biti najbliže takmičarskim duelima koji nas čekaju u kvalifikacijama.“
Selektor je podvukao i zadovoljstvo načinom na koji se mlađi igrači priključuju radu seniorskog tima, istakavši da je napravljen važan korak ka boljem povezivanju mlađih selekcija sa „A“ timom uz podršku KSS-a.
Srbija je u drugu rundu kvalifikacija prenela učinak od četiri pobede i dva poraza. U novoformiranoj grupi J, Orlovi će se boriti protiv Turske, Italije, Litvanije, Islanda i Bosne i Hercegovine, a tri najbolje plasirane selekcije obezbediće vizu za Mundobasket u Kataru.