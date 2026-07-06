Pun Pionir uživao u tripl-dablu Jokića i bravurama Jovića: Moćna Srbija razbila Bosnu

Komšijskog rivala nadigrali su sa 94:81 (27:15, 27:20, 21:24, 19:22) i tako zabeležili četvrtu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket. Prvi krug je sada gotov i od avgusta kreće drugi, u kome će Srbija igrati mečeve sa Italijom, Litvanijom i Islandom, dok će sa njom u naredni krug Turska i Bosna.

Tako je to kada se pozivu nacionalnog tima odazove najbolji košarkaš planete. Puna dvorana Pionir dočekala je Nikolu Jokića i Orlove, a oni su im priredili spektakl i razbili Bosnu i Hercegovinu. Iako ovo nije najjači sastav Srbije, puleni Dušana Alimpijevića izgledali su i te kako moćno.

Srbiju predvodio ko drugi nego Jokić koji je uspeo da ostvari tripl-dabl učinak. Potpuno je dominirao i meč završio sa 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Bio je nezaustavljiv i ostali su ga samo ispratili. Posebno se istakao Nikola Jović sa 32 poena. Nikola Đurišić je dodao 16, a osam je ubacio Aleksa Avramović. Na drugoj strani istakao se Luka Garza sa 16 poena, 12 je delo Darka Talića, 11 je ubacio Amar Alibegović, dok je deset dodao Aleksandar Lazić.

Bilo je veoma važno slaviti večeras jer se sada lakše diše. Orlovi su na skoru 4-2 i deluje da će glavni bitke voditi sa Litvanijom i Islandom koji su na 3-3. Turska je zasad neporažena (6-0), dok je Italija na učinku od pet pobeda i jednog poraza. Ipak, da se osvrnemo na meč u Pioniru. Uprkos malim propustima u odbrani, Srbija je ofanzivno toliko bila moćna da je već posle deset minuta imala dvocifrenu prednost. Da Srbija želi što pre da reši meč videli smo i po izmenama odbrana-napad koje obično gledamo u završnicama mečeva. Jokić je bio taj koji se konstantno vraćao za napad i na kraju prve četvrtine ubacio je trojku uz zvuk sirene za delirijum u dvorani. U drugom kvartalu Srbija je krenula da igra i odbranu, pa je iz dobre defanzive usledio još bolji napad. Raspucao se i Nikola Jović koji je definitivno izrastao u igrača koji je sposoban da nosi nacionalni tim. Prvo poluvreme okončao je sa 17 poena i četiri ubačene trojki. On je najviše profitirao od inteligencije Jokića koji je iz kratkih otvaranja uništio Bosnu.