Pun Pionir uživao u tripl-dablu Jokića i bravurama Jovića: Moćna Srbija razbila Bosnu
Vreme čitanja: 3min | pon. 06.07.26. | 21:48
Sada se lakše diše pred drugi krug kvalifikacija, ali posao još nije završen
Tako je to kada se pozivu nacionalnog tima odazove najbolji košarkaš planete. Puna dvorana Pionir dočekala je Nikolu Jokića i Orlove, a oni su im priredili spektakl i razbili Bosnu i Hercegovinu. Iako ovo nije najjači sastav Srbije, puleni Dušana Alimpijevića izgledali su i te kako moćno.
Komšijskog rivala nadigrali su sa 94:81 (27:15, 27:20, 21:24, 19:22) i tako zabeležili četvrtu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket. Prvi krug je sada gotov i od avgusta kreće drugi, u kome će Srbija igrati mečeve sa Italijom, Litvanijom i Islandom, dok će sa njom u naredni krug Turska i Bosna.
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Srbiju predvodio ko drugi nego Jokić koji je uspeo da ostvari tripl-dabl učinak. Potpuno je dominirao i meč završio sa 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Bio je nezaustavljiv i ostali su ga samo ispratili. Posebno se istakao Nikola Jović sa 32 poena. Nikola Đurišić je dodao 16, a osam je ubacio Aleksa Avramović.
Na drugoj strani istakao se Luka Garza sa 16 poena, 12 je delo Darka Talića, 11 je ubacio Amar Alibegović, dok je deset dodao Aleksandar Lazić.
Bilo je veoma važno slaviti večeras jer se sada lakše diše. Orlovi su na skoru 4-2 i deluje da će glavni bitke voditi sa Litvanijom i Islandom koji su na 3-3. Turska je zasad neporažena (6-0), dok je Italija na učinku od pet pobeda i jednog poraza.
Ipak, da se osvrnemo na meč u Pioniru. Uprkos malim propustima u odbrani, Srbija je ofanzivno toliko bila moćna da je već posle deset minuta imala dvocifrenu prednost. Da Srbija želi što pre da reši meč videli smo i po izmenama odbrana-napad koje obično gledamo u završnicama mečeva. Jokić je bio taj koji se konstantno vraćao za napad i na kraju prve četvrtine ubacio je trojku uz zvuk sirene za delirijum u dvorani.
U drugom kvartalu Srbija je krenula da igra i odbranu, pa je iz dobre defanzive usledio još bolji napad. Raspucao se i Nikola Jović koji je definitivno izrastao u igrača koji je sposoban da nosi nacionalni tim. Prvo poluvreme okončao je sa 17 poena i četiri ubačene trojki. On je najviše profitirao od inteligencije Jokića koji je iz kratkih otvaranja uništio Bosnu.
Na poluvremenu su Orlovi imali +19 i već tada je sve bilo manje-više rešeno. Ipak, nije dozvolio selektor Dušan Alimpijević da se njegovi igrači opuste. Ušli su odlično i u drugo poluvreme koje je otvorio Jović sa osam vezanih poena, a onda nas Jokić počastio spektakularnim alej-upom za Nikolu Đurišića.
Rastrčala se Srbija i Bosanci tu ništa nisu mogli. Preciznije, nisu bili u stanju da se vrate na jednocifreni minus ili bilo kako ugroze prednost Orlova. Prosto, držali su se na zaostatku od 14-20 poena i na kraju im je preostalo samo da čestitaju rivalu.
Ovom utakmicom zvanično je stavljena tačka na prvi deo kvalifikacija, ali i generalno na košarku u Srbiji ove takmičarske sezone. Sledi mala pauza, a onda opet prozori i nadamo se Srbija u punoj snazi.
KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO
SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA 94:81
/27:15, 27:20, 21:24, 19:22/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Gatis Salins (Letonija), Lorenzo Baldini (Italija)
Srbija: Dangubić 4, Jović 32, Momirov 2, Ristić, Jokić 20p+10sk+11as, Lakić 3, Đurišić 16p+7as, Tanasković 5, Davidovac, Avramović 8, Novak 4, Barna
Bosna i Hercegovina: Alibegović 11, Vrabac 7, Sertović 3, Gegić 9, Simanić 2 , Lazić 10, Talić 12p+8as, Islamović 3, Kamenjaš 8, Pjanić, Garza 16p+7sk