Aris obrukao AEK i ostavio ga na -30
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 18:41
Sastav iz Soluna nemilosrdan u derbiju kola, Šakotin tim ubacio samo 58 poema
Znali smo da će Aris biti moćan. Došao je Vasilis Spanulis kao centralna figura novog projekta, sastavljen je možda i tim evroligaškog kvaliteta i jasno je od prvog dana da je solunska ekipa jedan od glavnih kandidata za osvajanje Evrokupa, a očigledno će i u grčkom prvenstvu probati da pomrsi račune Olimpijakosu i Panatinaikosu.
To je Aris dokazao i u derbiju kola protiv AEK-a kog je savladao sa brutalnih 88:58 (23:10, 19:11, 22:14, 24:23). Od početka je bilo jasno u kom smeru će ići utakmica, Spanulisovi momci igrali su veoma agresivno i iz odbrane dolazili do lakih poena.
Izabrane vesti
Nešto slično kao protiv Crvene zvezde u pripremnom periodu. AEK koji sa klupe predvodi Dragan Šakota je izgubio 16 lopti i maltene je za svaku bio surovo kažnjen. Pritom je tim iz Atine šutirao 3/21 za tri poena, tako da je blago reći da nije imao šanse na ovom susretu.
Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan
Met Morgan je bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 25 poena, Džeremaja Robinson Erl je dodao 15, a Kostas Adetokunbo je ubacio 10, dok je Nenad Dimitrijević podelio osam asistencija.
Na drugoj strani Neli Džozef je dao 20 poena i jedini je bio dvocifren što ima smisla kada pogledamo koliko je AEK dao poena. Tomas Ertel i Dimitrios Kacivelis su dodali po osam.