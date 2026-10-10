Aris obrukao AEK i ostavio ga na -30

Znali smo da će Aris biti moćan. Došao je Vasilis Spanulis kao centralna figura novog projekta, sastavljen je možda i tim evroligaškog kvaliteta i jasno je od prvog dana da je solunska ekipa jedan od glavnih kandidata za osvajanje Evrokupa, a očigledno će i u grčkom prvenstvu probati da pomrsi račune Olimpijakosu i Panatinaikosu.

To je Aris dokazao i u derbiju kola protiv AEK-a kog je savladao sa brutalnih 88:58 (23:10, 19:11, 22:14, 24:23). Od početka je bilo jasno u kom smeru će ići utakmica, Spanulisovi momci igrali su veoma agresivno i iz odbrane dolazili do lakih poena.