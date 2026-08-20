Đurišić za Mozzart Sport: Jokić u drugoj dimenziji košarke; tresao sam se od treme pred debi

Tvoj debi za reprezentaciju Srbije dogodio se u februaru 2022. godine kod Svetislava Pešića , na utakmici sa Slovačkom. Kako sa ove distance pamtiš tu utakmicu i, generalno, prilike koje si dobijao kroz reprezentaciju? ”Iskreno, imao sam jako veliku tremu pred tu utakmicu. Nije mi bilo dobro do utakmice, bukvalno sam se tresao. Ali Kari mi je dao šansu i mislim da sam je iskoristio na pravi način. To mi je dosta pomoglo za ostatak sezone, pošto je taj prozor bio u februaru, i stvarno mi je dalo motivaciju da taj kraj sezone odigram što bolje” .

Kako je raditi sa Dušanom Alimpijevićem . Imali ste samo kratak period u junsko-julskim kvalifikacijama, ali imali ste priliku da se malo upoznate. ”On je fantastičan trener. Stvarno sve razume i pokušava da nam olakša igru, da igramo što lakše. Ostvarili smo jako dobru komunikaciju i bilo je super u prošle dve utakmice. Nadam se da će sada biti još bolje. Jako je dobar i sposoban trener i to mi se jako sviđa u radu sa njim” .

Igrači kažu da im reprezentacija dosta znači na polju samopouzdanja kada obuku dres i kada odigraju dobru utakmicu. Kakav je kod tebe uticaj imala pre svega utakmica sa Bosnom i Hercegovinom, koju si odigrao jako dobro? ”Dala mi je dosta samopouzdanja i jednostavno mi takve stvari daju dodatnu motivaciju da radim više i jače, da igram bolje. Bilo je sjajno osetiti igru i biti na parketu sa saigračima, oni su pokazali kako se brane dres i grb Srbije. Osećam da sam pun elana pred izazove koji nas očekuju. Zato hvala stručnom štabu i pre svega selektoru Dušanu Alimpijeviću što je pokazao veru u mene i dao mi mogućnost da ponovo igram za reprezentaciju” .

Kada si već pomenuo nervozu pred utakmicu, šta ti je pomoglo da se isključiš i fokusiraš samo na teren?

”Rekao bih saigrači i trener. Samo su mi rekli: ‘Opusti se i igraj najbolje što znaš’. I to je to. Ja sam se opustio i igrao najbolje što znam, to mi je olakšalo i neke kasnije stvari u životu, naročito na parketu”.

Jedan si od mlađih igrača u reprezentaciji, koliko ti znače saveti starijih saigrača i ko ti možda najviše pomaže kada dođe reprezentativna akcija?

”Iskreno, svi mi pomažu i stvarno mi to dosta znači, pogotovo jer sam među najmlađima i karijera je ispred mene. Pokušavam od svakoga ponešto da pokupim i da primenim u igri, na treningu, u svakodnevnom životu. Ne bih nikoga posebno izdvajao, jer mi stvarno svi pomažu”.

Činjenica je da si najviše dodirnih tačaka imao sa Nikolom Jovićem. Bili ste zajedno u Megi, mlađim kategorijama reprezentacije, sada u A timu, otišli ste zajedno i u SAD, a iako niste bili u istom klubu, zajedno ste prolazili kroz neke izazove. Koliko vas je to približilo i koliko ti znači njegova podrška ili saveti koje ti daje kada ste u reprezentaciji?

”Iskreno, mi se poznajemo, mislim, deset godina, prošli smo mnogo toga zajedno, baš mnogo. Družimo se svaki dan, pričamo o svemu i svačemu, ali što se tiče tog košarkaškog dela, pomaže mi da, na primer, pročitam neku situaciju koju nisam video u igri, da mi skrene pažnju na sitne detalje. Često pričamo o tome i uvek je tu da mi pomogne”.

Nikola Đurišić (©Uroš Popović/Mozzart Sport)

Kada pogledaš sebe iz vremena kada si debitovao za reprezentaciju i sada, gde misliš da si ostvario najveći napredak u svojoj igri?

”Ne znam šta bih rekao o nekom posebnom elementu igre, ali definitivno mi je najveći napredak bio u glavi. Da se ne nerviram, da smirim emocije i strasti. Mislim da sam to baš podigao na neki drugi nivo”.

Nakupilo se iskustvo.... A, koliko uticaja je na to ima tvoja majka, Vesna Čitaković Đurišić, s obzirom na to da je bila velika sportistkinja i da je prolazila kroz mnoge stvari u karijeri? Je li ti i ona udela neki savet?

”Jeste, stvarno mi je mnogo pomagala kroz sve ove godine, ali mislim da kao sportista moraš sam da prođeš kroz neki određeni, turbulentan period da bi kasnije naučio kako treba i šta treba”.

Na konferenciji za novinare tokom ovog okupljanja Nikola Milutinov je, kao jedan od starijih igrača, pričao kako ga je u reprezentaciji između ostalih dočekao Miroslav Raduljica prema kojem su mlađi igrači imali strahopoštovanje. Ima li toga sada u reprezentaciji i ko je ličnost koja kod vas, mlađih igrača, izaziva takav osećaj?

”Strahopoštovanje ne bih rekao, ali ima poštovanja. Naravno, prema ovim starim igračima, ovim matorim (smeh). Ali oni su sa nama mlađima stvarno okej, šalimo se svi zajedno i družimo se, tako da nema nekog strahopoštovanja, ali ima poštovanja. Svi smo na istim talasnim dužinama i to je posebno važno, jer smo uspeli da izgradimo dobre odnose i hemiju unutar svlačionice”.

Pred vama su dve pripremne utakmice sa Francuskom, a zatim sledi početak drugog kruga kvalifikacija za Mundobasket. Kako teku pripreme za utakmice?

”Idu dobro. Mnogo je kratak period da bismo sada mogli nešto posebno da se pripremimo. Radimo samo te osnovne stvari i tek je četvrti dan treninga, tako da mislim da ćemo biti dobro pripremljeni za prijateljske utakmice, a pogotovo za kvalifikacije”.

Kako u tako mali vremenski okvir spakovati sve ono što je najvažnije za vas igrače da biste stvorili i neku timsku hemiju, jer je činjenica da praktično na svakom prozoru drugačija ekipa dolazi na okupljanje?

”Sada imamo sreće zato što je prošli prozor, što se tiče igrača, bio skoro isti kao i ovaj. Imamo dva-tri nova igrača, tako da već postoji neka hemija i ovog puta je dosta lakše sve pripremiti”.

Francuska je dobar test za ono što vam sledi krajem meseca?

”Jedna od najboljih ekipa u Evropi, biće to pravi test kvaliteta za nas, ali i njih”.

Kakvu Srbiju možemo da očekujemo? S obzirom na to da si rekao da je ekipa slična kao na prošlom okupljanju, koliko može da bude bolja i pored tako kratkog perioda priprema?

”Mislim da može da bude bolja nego prošli put, već osećamo određenu dozu rutine. Prošli put smo svi bili zajedno prvi put, tada smo postavili bazu koja nam je sada poznata. Lakše nam je da odradimo određene elemente, ali i da se više posvetimo nekim detaljima”.

Nikola Đurišić (©Uroš Popović/Mozzart Sport)

A, kako je raditi sa Nikolom Jokićem?

”Šta da kažem, osim - nestvarno. Stvarno to mislim. Čovek igra neku drugu dimenziju košarke i sa njim je mnogo lako igrati. Baš izuzetan karakter i košarkaš”.

I neki drugi igrači su u nekim ranijim razgovorima rekli isto. Mi kada sa strane gledamo sve ono što radi, stvarno izgleda jako jednostavno, a pritom i saigrače čini boljim. Vi to možete to mnogo bolje da osetite.

”To se vidi na TV-u, ali totalno je drugačije kada dođete na teren. Mislim, to je stvarno neverovatno. Čovek sve vidi, baci pas preko celog terena, u zenicu te pogodi, bukvalno. Samo da držite ruke gore i to je to, lopta dolazi kod vas. To me je možda i najviše fasciniralo kod njega, pored toga koliko unapred vidi šta će se desiti, uvek je za nekoliko koraka ispred drugih. Neverovatan igrač”.

Kakav je Jokić van terena?

”Van terena je šaljivdžija. Voli da se smeje i šali sa nama, stvarno je dobar čovek”.

Ko je tu najviše zadužen za šale i opuštanje atmosfere?

”Rekao bih (Nikola) Jović, (Nikola) Jokić, Deki (Davidovac), Avram... Njih četvorica su bez premca, bez njih ne bi to bila ta atmosfera”

Za kraj, šta radite u slobodno vreme, kada nemate obaveze?

“Uglavnom terapije... Neko spava, neko igra igrice... Uglavnom neke jednostavne stvari, nemamo ni mnogo slobodnog vremena”, završava Đurišić.