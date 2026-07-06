Ataman se malo zaneo: Srbi misle da su na vrhu - nisu! Turska ih je prestigla

Deluje da je selektor reprezentacije Turske Ergin Ataman malo pobrkao lončiće i zaneo se više nego što bi trebalo. Jeste, pobedila je Turska prošle godine na Evropskom prvenstvu našu nacionalnu selekciju u grupnoj fazi, kao i sada dva puta zaredom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru, ali da li to znači da su nas prestigli na vrhu svetske košarke? Ako pitate kontroverznog stručnjaka, on kaže da jesu.

Posle pobede nad Švajcarskom u poslednjem kolu prve faze kvalifikacija za Mundobasket, dotakao se Srbije i imao je šta da kaže na tu temu.

"Danas Srbi sebe vide na vrhu svetske košarke, ali nisu. Mi smo na Evropskom prvenstvu pobedili tim sa Jokićem, najvećeg favorita, i tim porazom ga eliminisali iz borbe za titulu. U grupi smo dva puta pobedili Srbiju i sa šest pobeda završili ispred nje. To je ogroman uspeh za tursku košarku. Neka oni i dalje misle da su na vrhu – na vrhu smo mi", rekao je Ataman.