Ataman se malo zaneo: Srbi misle da su na vrhu - nisu! Turska ih je prestigla
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 22:04
"Pobedili smo ih sa Jokićem na Evropskom prvenstvu, sada smo ih pobedili dva puta u kvalifikacijama...", kaže Turčin
Deluje da je selektor reprezentacije Turske Ergin Ataman malo pobrkao lončiće i zaneo se više nego što bi trebalo. Jeste, pobedila je Turska prošle godine na Evropskom prvenstvu našu nacionalnu selekciju u grupnoj fazi, kao i sada dva puta zaredom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru, ali da li to znači da su nas prestigli na vrhu svetske košarke? Ako pitate kontroverznog stručnjaka, on kaže da jesu.
Posle pobede nad Švajcarskom u poslednjem kolu prve faze kvalifikacija za Mundobasket, dotakao se Srbije i imao je šta da kaže na tu temu.
"Danas Srbi sebe vide na vrhu svetske košarke, ali nisu. Mi smo na Evropskom prvenstvu pobedili tim sa Jokićem, najvećeg favorita, i tim porazom ga eliminisali iz borbe za titulu. U grupi smo dva puta pobedili Srbiju i sa šest pobeda završili ispred nje. To je ogroman uspeh za tursku košarku. Neka oni i dalje misle da su na vrhu – na vrhu smo mi", rekao je Ataman.
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Dotakao se i generalno kvalifikacija i pobeda protiv Srbije, kao i svojih igrača.
"Naši igrači žele da provode više vremena na terenu, ali svi su vrhunski košarkaši. Trudimo se da ravnomerno raspodelimo minutažu. Nekada neko dobije manje minuta, ali danas su svi dali maksimum i pokazali veliku požrtvovanost. To je za nas pravi luksuz. Posebno na velikim turnirima koristimo tu prednost. Znate da NBA igrači nisu mogli da nastupe u zimskim kvalifikacionim prozorima. Tada su naročito Omer i Sertač, naša dva centra, odradili sjajan posao u pobedama protiv Srbije, a te pobede bile su izuzetno važne".
Smatra i da im svima kolektivno treba odmor.
"Dvorana je bila gotovo potpuno puna i želim mnogo da zahvalim turskim navijačima na velikoj podršci. Turska je sada bez dileme postala košarkaška zemlja. U narednu grupu ulazimo kao prvoplasirani, ali tamo nas čekaju veoma opasni rivali. Utakmice koje ćemo igrati u avgustu, a posebno duel sa Litvanijom, biće izuzetno važne za nas. Moramo da idemo korak po korak, da ostanemo čvrsto na zemlji i izborimo plasman na Svetsko prvenstvo. Ovi momci igraju košarku bez prekida već punih deset meseci, zato treba da im omogućimo da se malo odmore. Naravno, i meni je potreban predah", kaže Ataman.
Turci su dominantno završili ovaj prvi deo kvalifikacija sa svih šest pobeda. Savladali su po dva puta Srbiju, Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu, pa tako sa maksimalnim učinkom idu dalje. A da li su na vrhu baš? Ne pita se samo Ataman...