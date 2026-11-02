Šta ima novo kod tebe? Jedno te isto kod mene
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 23:15
Benfika opet pobedila, Pavlidis ponovo dao gol
Benfika je dala makar po gol na svakoj od 20 utakmica ove sezone, a pobedila je, sada već, na 14 od poslednjih 15. Ali, ova večerašnja nad Alverkom od 1:0 će biti jedna od onih koje će se najkraće pamtiti. Tri boda vredeo je jedan gol, i to postignut iz penala. Igra nikoga nije impresionirala, ali je glavni cilj ostvaren. Nastavlja se jurnjava za nepogrešivim Portom.
Svoju neverovatnu seriju nastavio je Vangelis Pavlidis. Upravo je on u 51. minutu postavio loptu na belu tačku, gađao po sredini gola i postigao svoj već 18. pogodak ove sezone, ako računamo i onih šest u letošnjim kvalifikacijama za Ligu Evrope. U tekućem šampionatu Portugalie, od deset utakmica, nije bio strelac samo na tri. Za tačno dve nedelje od večeras, srešće ga reprezentativci Srbije u meču Lige nacija u Volosu, a on za Grčku nije bio strelac još od septembra 2025. godine, ali to je neka druga tema...
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Sad nazad na Benfiku, koja ponovo slavi trenera Marka Silvu (dobio ovacije sa tribina pred početak utakmice), jer se može reći da je baš njegova izmena prelomila ovaj meč. Na poluvremenu je uveo Ečeverija umesto Šjeldrupa i upravo je on iznudio najstrožu kaznu. Gomez je proklizao, nije mogao da se zaustavi, pokosio je protivničkog igrača i to mu beše to.
Mogao je Pavlidis i do gola iz igre, u 67. minutu je imao situaciju jedan na jedan sa Mateusom Mendesom, tražio je najbolji ugao da savblada istrčalog golmana, ali je prebacio gol. Mendes se istakao još u petom minutu neverovartnom intervencijom, kada je iz svog levog donjeg ćoška izvukao koju je uputio Bah, ali se mora naglasiti da je domaćin veliku opomenu dobio u 25. minutu, kada je Alverka postigla gol, Bojang je ubacio loptu u mrežu nakon što se lopta odbila od stative posle izvedenog prekida, ali se nakon signalizacije VAR-a utvrdilo da je bio u ofsajdu.
PRIMEIRA – 10. KOLO
Petak
Kasa Pija - Sporting 0:2 (0:1)
/Pedro Lima 13, Katamo 90+4/
Subota
Moreirense - Estrela Amadora 2:1
/Landerson 50, Džon 90+5 - Zvonarek 57/
Porto - Estoril 4:0
/Frohiold 4, Saintz 64, Silva 70, Veiga 73/
Nedelja
Aruka - Nasional 1:0 (0:0)
/Esgajo 64/
Akademiko Viseu - Rio Ave 2:1 (0:1)
/Meseguem 69, Klovis 77 - Patrisio 38/
Maritimo - Santa Klara 0:2 (0:1)
/Ribeiro 36, Vinisijus Lopez 60/
Braga - Famalikao 3:0 (0:0)
/Orta 53, Rofino 67ag, Viktor 88/
Ponedeljak
Žil Visente - Gimarais 0:0
Benfika - Alverka 1:0 (0:0)
/Pavlidis 51 pen/