Šta ima novo kod tebe? Jedno te isto kod mene

Benfika je dala makar po gol na svakoj od 20 utakmica ove sezone, a pobedila je, sada već, na 14 od poslednjih 15. Ali, ova večerašnja nad Alverkom od 1:0 će biti jedna od onih koje će se najkraće pamtiti. Tri boda vredeo je jedan gol, i to postignut iz penala. Igra nikoga nije impresionirala, ali je glavni cilj ostvaren. Nastavlja se jurnjava za nepogrešivim Portom.

Svoju neverovatnu seriju nastavio je Vangelis Pavlidis. Upravo je on u 51. minutu postavio loptu na belu tačku, gađao po sredini gola i postigao svoj već 18. pogodak ove sezone, ako računamo i onih šest u letošnjim kvalifikacijama za Ligu Evrope. U tekućem šampionatu Portugalie, od deset utakmica, nije bio strelac samo na tri. Za tačno dve nedelje od večeras, srešće ga reprezentativci Srbije u meču Lige nacija u Volosu, a on za Grčku nije bio strelac još od septembra 2025. godine, ali to je neka druga tema...