Everton imao više sreće nego pameti: Francuski pauk ispleo mrežu za Njukasl (VIDEO)

Blistao je Tjerno Bari pre nekoliko dana kad je golom i asistencijom u Liga kupu potpisao plasman Evertona u četvrtfinale. Nekoliko večeri kasnije, francuski napadač je ponovo zablistao i to protiv istog rivala. I opet je pobeda popularnih Karamela imala njegov potpis. Momak poznat po nadimku "Pauk" ponovo je ispleo mrežu i Svrake su se ponovo uplele u nju i izlaza nije bilo. Ekipa Dejvida Mojesa je drugi put u četri dana savladala Njukasl, prvi put u istoriji triput zaredom pokorila Sent Džejms Park i približila se mestima koja vode u Evropu (1:0).

Stasiti napadač je u 49. minutu dobro reagovao posle odbitka i šuta Tajrika Džordža i sa pet metara uspeo da ćušne loptu u gol. Nešto ranije, u prvom poluvremenu, imao je priliku da se upiše u strelce, ali je posle skoka Džereda Brentvajta promašio loptu. Uprkos tome, bio je centralna tačka napada Evertona. Snažnom konstitucijom zadavao je velike probleme odbrani Njukasla, gradio se, dobijao vazdušne duele. Gol mu je došao kao nagrada.