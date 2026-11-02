Everton imao više sreće nego pameti: Francuski pauk ispleo mrežu za Njukasl (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | pon. 02.11.26. | 23:01
Golom Tjerna Barija tim Dejvida Mojesa drugi put u četiri dana, uz malo sreće, slavio protiv tima sa Sent Džejms Parka - 1:0
Blistao je Tjerno Bari pre nekoliko dana kad je golom i asistencijom u Liga kupu potpisao plasman Evertona u četvrtfinale. Nekoliko večeri kasnije, francuski napadač je ponovo zablistao i to protiv istog rivala. I opet je pobeda popularnih Karamela imala njegov potpis. Momak poznat po nadimku "Pauk" ponovo je ispleo mrežu i Svrake su se ponovo uplele u nju i izlaza nije bilo. Ekipa Dejvida Mojesa je drugi put u četri dana savladala Njukasl, prvi put u istoriji triput zaredom pokorila Sent Džejms Park i približila se mestima koja vode u Evropu (1:0).
Stasiti napadač je u 49. minutu dobro reagovao posle odbitka i šuta Tajrika Džordža i sa pet metara uspeo da ćušne loptu u gol. Nešto ranije, u prvom poluvremenu, imao je priliku da se upiše u strelce, ali je posle skoka Džereda Brentvajta promašio loptu. Uprkos tome, bio je centralna tačka napada Evertona. Snažnom konstitucijom zadavao je velike probleme odbrani Njukasla, gradio se, dobijao vazdušne duele. Gol mu je došao kao nagrada.
Izabrane vesti
Ipak, da budemo pošteni do kraja, imao je Everton u nekim situacijama više sreće nego pameti. Nakon što je domaćin maltene bacio prvo poluvreme u kantu, ekipa Matijasa Jaislea zaigrala je mnogo bolje u nastavku. Pamtiće se neverovatan promašaj Antonija Elange u 66. minutu.
Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda je na drugoj stativi sačekao centaršut i iskosa sa tri, četiri metra pogodio stativu, ali je lopta nekako prošla ispod Džordana Pikforda, pa skakutala po gol-liniji dok je igrači Evertona nisu izbacili. Nije najjasnije da li je lopta možda prešla preko linije, međutim sudija se nije oglašavao.
Nastavio je Njukasl da napada, pritiska poslednju liniju Evertona, Sent Džejms Parkom se pročuo uzdah posle sjajnog voleja Džejkoba Remzija koji je fijuknuo pored stative, a još neverovatnije je bilo kad je Pikford čudesnom intervencijom nogom sprečio već viđeni gol Joana Vise u 90. minutu.
Živnule su Svrake pogotovo ulaskom Šona Stura. Mladi Holanđanin uneo je veliku energiju u vezni red Njukasla, dobio mnogo duela, konstantno gurao loptu napred. Vukao je Jaisle mnogo bolje poteze nego pre nekoliko dana kad je bio potpuno nadmudren od strane Dejvida Mojesa. Međutim, sreće nije imao, a i odbrana mu je poklekla u jednoj situaciji. Onoj koja je njegovu ekipu koštala poraza. Još su meč završili sa igračem manje zbog isključenja Džejkoba Remzija.
PREMIJER LIGA, 9. KOLO
Subota
Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)
/Rodžers 50, Palmer 64pen/
Bornmut - Lids 2:0 (1:0)
/Evanilson 31, Adli 90+4/
Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Milenković 30ag, Tijago 76/
Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)
/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/
Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)
/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/
Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)
/Ajari 11/
Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)
/Grej 25, Van Heke 73/
Aston Vila - Fulam 1:1 (1:0)
/Džekson 39 - Suzuki 64ag/
Nedelja
Liverpul - Arsenal 0:1 (0:1)
/Haverc 16/
Ponedeljak
Njukasl - Everton 0:1 (0:0)
/Bari 49/