Svemogući Šej: 43 poena i šut za pobedu protiv Klivlenda
Vreme čitanja: 3min | uto. 03.11.26. | 03:49
Može Kanađanin i sam
Teške povrede Džejlena Vilijamsa i Kejsona Volasa, pa onda i dugo odsustvo koje čeka Četa Holmgrena naterali su mnoge da ne gledaju Oklahoma Siti Tandere kao na ozbiljnog kandidata za bilo šta. Iako je to možda istina, OKC treba gledati barem zbog Šeja Gildžesa Aleksandera.
Nisu Kanađanina usporile promene pravila, a izostanak pomoćnog osoblja naterao ga je da bude još agresivniji. Tako je Šej Klivlend Kavalirsima večeras sasuo 43 poena, ali mnogo važnije, dao je šut za pobedu - 117:112.
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Bila je ovo utakmica u kojoj se očekivala pobeda domaćina koji i jeste bio bolji na startu. Izgledao je Klivlend ozbiljnije na startu, ali se onda raspao. Bez obzira ko je u sastavu Tandera, ta ekipa igra dobru odbranu i ta strana parketa joj drži glavu iznad vode. U drugoj četvrtini Oklahoma je prekrenula i bila u vođstvu na velikom odmoru. I to u dvocifrenom vođstvu.
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Naravno, Kavalirsi su krckali prednost protivnika malo po malo i polako su se vratili u život. Na devet minuta do kraja su poveli posle dva penala Tajrisa Proktora. Od tog momenta igralo se koš za koš. Posle toga, oba tima su uspevala da dođu poena, pa je na tri minuta do kraja na semaforu stajalo 105:105.
Svaki napad Oklahome je rešavao Šej, a tako je bilo i na 40 sekundi pre kraja. Uzeo je loptu, nadriblao na levih 45 stepeni i posle stepbeka pogodio trojku za pobedu. Doduše, vremena na satu je bilo, ali je u penal završnici Oklahoma bila hladne glave.
Dakle, Gildžes Aleksander je ubacio 43 poena (14/35 iz igre) uz osam asistencija. Ej Džej Mičel je doprineo sa 20 poena, Kenrič Vilijams je imao 10, a ruki Adaj Mara je bio sjajan i sakupio je 10 poena uz devet skokova.
Na drugoj strani poeni su dosta bolje raspoređeni. Po 17 su dali Malik Tomas i Donovan Mičel. 16 je dao Evan Mobli, 14 Džeret Alen i Džejms Harden (11 asistencija), Mario Hezonja je imao 12 ponea, a 10 je dao Proktor.
NBA LIGA - ponedeljak na utorak
Klivlend - Oklahoma 112:117
/Mičel 17 - Gildžes Aleksander 43/
Filadelfija - Čikago 126:107
/Meksi 26 - Vilson 24
Šarlot - Detroit 91:124
/Miler 17 - Kaningem 33/
Indijana - Atlanta 104:108
/Haf 22 - Aleksander Voker 34/
Njujork - Bruklin 103:90
/Šemet 22 - Rendl 21/
Orlando - Vašington 94:103
/Vagner 24 - Dejvis 27/
Dalas - Sakramento u toku
Memfis - Nju Orleans u toku
Minesota - Milvoki u toku
Hjuston - Boston u toku
San Antonio - Juta u toku
Denver - Portland u toku
Golden Stejt - Finiks u toku
LA Lejkers - Majami u toku
LA Klipers - Toronto u toku