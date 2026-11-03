Svemogući Šej: 43 poena i šut za pobedu protiv Klivlenda

Bila je ovo utakmica u kojoj se očekivala pobeda domaćina koji i jeste bio bolji na startu. Izgledao je Klivlend ozbiljnije na startu, ali se onda raspao. Bez obzira ko je u sastavu Tandera, ta ekipa igra dobru odbranu i ta strana parketa joj drži glavu iznad vode. U drugoj četvrtini Oklahoma je prekrenula i bila u vođstvu na velikom odmoru. I to u dvocifrenom vođstvu.

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Naravno, Kavalirsi su krckali prednost protivnika malo po malo i polako su se vratili u život. Na devet minuta do kraja su poveli posle dva penala Tajrisa Proktora. Od tog momenta igralo se koš za koš. Posle toga, oba tima su uspevala da dođu poena, pa je na tri minuta do kraja na semaforu stajalo 105:105.

Svaki napad Oklahome je rešavao Šej, a tako je bilo i na 40 sekundi pre kraja. Uzeo je loptu, nadriblao na levih 45 stepeni i posle stepbeka pogodio trojku za pobedu. Doduše, vremena na satu je bilo, ali je u penal završnici Oklahoma bila hladne glave.