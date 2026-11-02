Rezzime dana (ponedeljak): Tri domaćina razočarala

ZAOKRUŽENO

SASUOLO - FIORENTINA (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 2:4

Živa je Fjorentina. I ne želi tek tako da se pomiri sa epitetom najvećeg luzera u sezoni. Videlo se u prošlom kolu protiv Atalante da forma Viole ide uzlaznom linijom, a sada je to potvrđeno na gostovanju Sasuolu u Ređo Emiliji – 4:2.

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SONDERJISKE – KOPENHAGEN (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:2

Sve je bilo rešeno za 20 minuta. Toliko je bilo potrebno Kopenhagenu da slomi otpor gostiju i to golovima u 20. i 40. minutu. Drugo poluvreme bilo je čisto otaljavanje posla.

INTER TURKU – GNISTAN (tip 1, kvota 1,42) – rezultat 4:3

Kakva goleada u Finskoj i pobeda Inter Turkua. Viđeno je sedam golova, ali veći deo je pao u poslednjih, pet, šest minuta - čak četiri. Gosti nisu planirali da se predaju, ali su na kraju morali da polože oružje pred jačim domaćinom.

BENFIKA – ALVERKA (tip 1, kvota 1,13) – rezultat 1:0

Benfika je dala makar po gol na svakoj od 20 utakmica ove sezone, a pobedila je, sada već, na 14 od poslednjih 15. Ali, ova večerašnja nad Alverkom od 1:0 će biti jedna od onih koje će se najkraće pamtiti. Tri boda vredeo je jedan gol, i to postignut iz penala. Igra nikoga nije impresionirala, ali je glavni cilj ostvaren. Nastavlja se jurnjava za nepogrešivim Portom.

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MAJORKA - KADIZ (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Majorka je posle preokreta savladala Kadiz rezultatom 2:1 u 12. kolu španske Segunde. Gosti su dugo imali rezultat u svojim rukama, pa su i u 50. minutu čuvali gol prednosti. Ipak, domaćin je u nastavku uspeo da pronađe rešenje za odbranu rivala, dva puta zatrese mrežu i potpuno preokrene rezultat. Tako je Majorka pred svojim navijačima stigla do važna tri boda u borbi za vrh tabele.

DEPORTIVO A KORUNJA - OSASUNA (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 2:1

Imao je Deportivo svoje uspone i padove od početka sezone, na nekim utakmica mu je i sreća okrenula leđa, ali ako mu je nekad nešto uskraćeno, večeras mu se vratilo! Gubio je sastav Antonija Idalga od Osasune na poluvremenu zahvaljujući osmom golu Anta Budimira u sezoni, ali je napadao čitavu utakmicu, dodatno dodao gas u nastavku i zasluženo stigao do preokreta golovima Marija Sorijana i Bila Ensonga.

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REMS - SOŠO (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Rems je na svom terenu savladao Sošo rezultatom 2:0, a pitanje pobednika rešio je već u uvodnim minutima. Sambu Sumano doneo je domaćinu prednost, dok je samo pet minuta kasnije Jaja Fofana postavio konačan rezultat.

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PRECRTANO

NJUKASL – EVERTON (tip 1, kvota 2,20) – rezultat 0:1

Blistao je Tjerno Bari pre nekoliko dana kad je golom i asistencijom u Liga kupu potpisao plasman Evertona u četvrtfinale. Nekoliko večeri kasnije, francuski napadač je ponovo zablistao i to protiv istog rivala. I opet je pobeda popularnih Karamela imala njegov potpis. Momak poznat po nadimku "Pauk" ponovo je ispleo mrežu i Svrake su se ponovo uplele u nju i izlaza nije bilo. Ekipa Dejvida Mojesa je drugi put u četri dana savladala Njukasl, prvi put u istoriji triput zaredom pokorila Sent Džejms Park i približila se mestima koja vode u Evropu (1:0).

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LORIJAN - BREST (tip 1, kvota 2,50) - rezultat 0:2

Brest je u bretonskom derbiju savladao Lorijan na gostovanju rezultatom 2:0, iako je domaćin uputio čak 15 udaraca, ali nijedan u okvir gola. Posle prvog poluvremena bez pogodaka, Ludovik Ažork je u 69. minutu doneo prednost gostima, dok je Noa Edžuma u drugom minutu nadoknade stavio tačku na utakmicu.

ATALANTA – PARMA (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 0:3

Došla su takva vremena u Italiji da je Atalanta počela da se sramoti. Verovalo se da će kriza brzo napustiti dom čete iz Bergama, da će se Boginja Provincije brzo usmeriti ka gornjem delu tabele. Međutim, Mauricio Sari kao da želi da pokaže svima da je njegovo prošlo. Jer, blago rečeno, Parma je ove večeri deklasirala Atalantu – 3:0. Bio je to peti meč za domačina bez pobede.

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