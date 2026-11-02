Konačno pravi Depor! Slavi se druga pobeda na Riazoru, Evropa nije daleko
Vreme čitanja: 7min | pon. 02.11.26. | 23:15
Osasuna vodila na poluvremenu, ali joj to nije bilo dovoljno da izbegne poraz - 1:2
Imao je Deportivo svoje uspone i padove od početka sezone, na nekim utakmica mu je i sreća okrenula leđa, ali ako mu je nekad nešto uskraćeno, večeras mu se vratilo! Gubio je sastav Antonija Idalga od Osasune na poluvremenu zahvaljujući osmom golu Anta Budimira u sezoni, ali je napadao čitavu utakmicu, dodatno dodao gas u nastavku i zasluženo stigao do preokreta golovima Marija Sorijana i Bila Ensonga - 2:1 (0:1).
Svaki drugačiji ishod meča predstavljao bi nepravdu po domaćina, koji sve vreme diktirao tempo i napadao, a primljeni gol u 32. minutu bio je posledica pogrešnog dodavanja golmana domaćih Lea Romana. Bila je to ujedno i najozbiljnija šansa Osasune na utakmici, ali je ekipi Hagobe Arasatea bilo potrebno više da bi večeras nadograla odličnog protivnika.
Izabrane vesti
Deportivo se ovom pobedom probio na osmo mesto, sa samo tri boda manje od šestoplasirane Sevilje i pozicije koja vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije.
Utakmica je u nastavku krenula znatno mirnijim ritmom, koji je u određenim trenucima išao na ruku izabranicima Hagobe Arasatea, ali je završnica donela pravi emotivni rolerkoster za domaće navijače. Deportivo je nastavio da traži put do izjednačenja, a terenska inicijativa isplatila se u 64. minutu kada je Mario Sorijano iz slobodnog udarca preciznim udarcem savladao Serhija Ereru. Gosti iz Pamplone pokušavali da umrtve igru i sačuvaju prednost stečenu preko nezaustavljivog Budimira u prvom delu igre, ulazak svežih snaga sa klupe dao je novi impuls domaćinu u odlučujućim trenucima susreta.
Prava drama odvijala se u samom finišu meča, kada je agilni Adama Traore probio po desnoj strani i poslao odličan centaršut za Pjer Emerika Obamejana, čiji je udarac glavom sjajno odbranio gostujući golman, ali je odbijenu loptu u mrežu sproveo pribrani Ensongo za veliki preokret i erupciju oduševljenja na tribinama. Ipak, Osasuna se nije predavala do poslednjeg sudijskog zvižduka, pa je u dubokoj nadoknadi vremena rezervista Osambela udarcem sa distance uzdrmao okvir gola, čime je stavljena tačka na izuzetno uzbudljiv duel u kojem je Deportivo zasluženo stigao do tri boda.
📌📌📌
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
📌📌📌
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)
/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/
Barselona - Alaves 6:1 (4:0)
/Rafinja 8, Fermin Lopez 23, Rafinja 41, Jamal 45+1, 64, Gordon 81 - Marijano Dijaz 84/
Nedelja
Hetafe - Sevilja 3:1 (0:1)
/Unal 68, Satrijano 73, Mangala 90+4 - Salas 19/
Rasing Santander - Real Madrid 0:3 (0:3)
/Embape 11, Belingem 21, Diomande 36/
Elče - Valensija 0:1 (0:0)
/Sadik 69/
Atletik Bilbao - Real Sosijedad 2:1 (2:1)
/I. Vilijams 14, Berenger 45+2 pen - Sučić 30/
Ponedeljak
Deportivo - Osasuna 2:1 (0:1)
/Sorijano 64, Ensongo 87 - Budimir 32/