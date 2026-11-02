Konačno pravi Depor! Slavi se druga pobeda na Riazoru, Evropa nije daleko

Imao je Deportivo svoje uspone i padove od početka sezone, na nekim utakmica mu je i sreća okrenula leđa, ali ako mu je nekad nešto uskraćeno, večeras mu se vratilo! Gubio je sastav Antonija Idalga od Osasune na poluvremenu zahvaljujući osmom golu Anta Budimira u sezoni, ali je napadao čitavu utakmicu, dodatno dodao gas u nastavku i zasluženo stigao do preokreta golovima Marija Sorijana i Bila Ensonga - 2:1 (0:1).

Svaki drugačiji ishod meča predstavljao bi nepravdu po domaćina, koji sve vreme diktirao tempo i napadao, a primljeni gol u 32. minutu bio je posledica pogrešnog dodavanja golmana domaćih Lea Romana. Bila je to ujedno i najozbiljnija šansa Osasune na utakmici, ali je ekipi Hagobe Arasatea bilo potrebno više da bi večeras nadograla odličnog protivnika.