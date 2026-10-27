Tig kaže: Trejduje Bema, vreme mu je da ide u Boston

Svoje mišljenje o problemima Majami Hita izneo je i nekadašnji NBA Ol star igrač Džef Tig. On smatra da je već došlo vreme da se odustane od ovog tandema, verujući da bi Adebajo trebalo da bude trejdovan. Kao potencijalnu destinaciju za njega naveo je Boston Seltikse.

„To nije pravi spoj za njega. Vreme je da se krene dalje. Bem i Džejson Tejtum su bliski. Vreme je da ode u Seltikse“, rekao je Tig u podkastu "Club 520".

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U prve četiri utakmice, Majami je imao čak 31,6 poena manje na svakih 100 poseda dok su Adetokumbo i Adebajo istovremeno bili na parketu. Iako Janis individualno beleži odlične brojke, sa prosekom od 28,5 poena, 9,5 skokova i 5,0 asistencija po utakmici, Adebajo se muči da pronađe svoje mesto uz novu superzvezdu Majamija. Bam u prve četiri utakmice prosečno postiže svega 11,8 poena.

Upitan da prokomentariše probleme svog saigrača, Janis je poručio da problem nije samo u Adebaju.

„Mislim da nije problem samo u Bamu. Problem smo svi mi. Svi pokušavamo da shvatimo gde se uklapamo i šta treba da radimo. Trudimo se da jedni drugima ne smetamo i da ne ulazimo jedni drugima u prostor. Znate, i ja to ponekad radim. Uhvatim sebe kako samo kružim po terenu i pokušavam da shvatim na koji način mogu da pomognem ekipi.“

Naredni meč Majami igra protiv Atlanta Hoksa u noći između srede i četvrtka i probaće pred domaćom publikom da upiše prvu pobedu.

NBA VEČERAS

00.30: (1,20) Boston (19,0) Bruklin (5,50)

01.00: (1,65) Njujork (15,0) Detroit (2,50)

01.00: (1,07) San Antonio (25,0) Sakramento (9,00)

04.00: (1,80) LA Lejkers (15,0) Portland (2,25)

***Kvote su podložne promenama