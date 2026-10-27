Embape se smejao svojoj slici sa likom Mao Cedunga, Kina otkazala sponzorstva i prenose Primere
Vreme čitanja: 3min | uto. 27.10.26. | 18:10
Gaf francuskog superstara povredio nacionalna osećanja Kineza
Jedna naizgled bezazlena šala mogla bi skupo da košta Kilijana Embapea. Napadač Real Madrida našao se na udaru kineskih kompanija i državnih medija pošto je tokom jednog intervjua priznao da ga naročito zabavljaju fotografije na kojima je njegovo lice montirano na portret "nekog kineskog diktatora", misleći na nekadašnjeg kineskog lidera Mao Cedunga. Ono što je francuskom fudbaleru bilo smešno, u Kini je shvaćeno kao uvreda nacionalnih osećanja, pa je usledila reakcija koja je pogodila i njegove sponzorske ugovore, ali i televizijske prenose španskog fudbala.
Nekoliko velikih kineskih kompanija, među kojima su proizvođač pića "Dongpeng Beverage Group", kao i mlečne kompanije "Mengniu" i "Milkground", saopštilo je ovog utorka da prekida komercijalnu saradnju sa francuskim reprezentativcem. Istovremeno, kineska državna televizija CCTV obustavila je emitovanje utakmica španske Primere i sadržaja povezanih sa Embapeom, dok je najavljeno i povlačenje reklamnih spotova i promotivnih materijala u kojima se pojavljuje fudbaler madridskog velikana.
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A šta je zapravo toliko razbesnelo Kineze? Tokom nedavnog intervjua Embape je dobio pitanje koja mu je omiljena internet šala, odnosno popularni mim u kom se pojavljuje njegov lik. Francuz nije mnogo razmišljao pre nego što je odgovorio,
"Najviše sam se smejao onom u kom su moje lice stavili na nekog kineskog diktatora. Često ga koristim kada se dopisujem sa prijateljima“, rekao je Embape.
Iako nije izgovorio ime Mao Cedunga, bilo je jasno na koju fotografiju misli. Poslednjih meseci društvenim mrežama kruži montaža na kojoj je Embapeovo lice postavljeno preko čuvenog portreta nekadašnjeg kineskog vođe, a fotografija je postala popularna među ljubiteljima fudbala koji se na taj način šale na račun francuskog napadača. Međutim, u Kini takve šale imaju potpuno drugačiju težinu. Satirično prikazivanje nekadašnjih državnih lidera i istaknutih ličnosti povezanih sa Komunističkom partijom Kine predstavlja izuzetno osetljivo pitanje, a pojedini oblici takvog izražavanja mogu biti kažnjivi prema zakonima o zaštiti ugleda heroja i mučenika.
Kompanija "Dongpeng Beverage Group", zajedno sa svojim brendom "Bu Shui La", objavila je na kineskoj društvenoj mreži "Weibo" zvanično saopštenje u kom potvrđuje momentalni prekid saradnje sa Embapeom, uz obrazloženje da ima "nultu toleranciju prema ponašanju koje vređa nacionalna osećanja".
Sličnim saopštenjima oglasili su se "Mengniu" i "Milkground", ističući protivljenje svakom postupku kojim se vređaju osećanja kineskog naroda. Razmere ovog poteza nisu zanemarljive. Embape je tokom prethodnih meseci bio jedno od zaštitnih lica velikih reklamnih kampanja u Kini, a njegovi lik i ime mogli su da se vide na autobusima, stanicama javnog prevoza i u liftovima širom tamošnjih gradova. Posebno intenzivna promocija sprovedena je tokom Svetskog prvenstva 2026. godine.
Kompanija "Mengniu" spada među najveće kineske proizvođače mlečnih proizvoda i godinama ulaže ogromna sredstva u sportski marketing, uključujući saradnju sa FIFA, Međunarodnim olimpijskim komitetom i Lionelom Mesijem. Zbog toga prekid saradnje sa Embapeom predstavlja značajan udarac njegovim komercijalnim aktivnostima na jednom od najvećih svetskih tržišta.
Ovo, međutim, nije prvi put da se Real Madrid našao u neprijatnoj situaciji zbog reakcija iz Kine. U septembru su kineski državni mediji kritikovali madridski klub zbog objave na društvenim mrežama u kojoj su, povodom poplava, zajedno pomenuti Nepal i Tibet. Takva formulacija ocenjena je kao neprihvatljiva jer je, prema tumačenju tamošnjih medija, Tibet predstavljen kao teritorija ravnopravna nezavisnoj državi.
Prethodno je i defanzivac Reala Din Hujsen morao da se izvinjava zbog deljenja sadržaja na Instagramu koji je ocenjen kao rasistički i uvredljiv prema građanima azijskih zemalja. Ni Barselona nije prošla bez kontroverzi, pošto se u aprilu izvinjavala zbog pojavljivanja zastave Tajvana na stranici povezanoj sa njenom međunarodnom fudbalskom akademijom.
Sada je, međutim, u centru pažnje najveća zvezda Kraljevskog kluba. Embape je jednom rečenicom pokrenuo diplomatski i marketinški problem čije se posledice osećaju daleko izvan fudbalskog terena. A sve je počelo od jednog internet mima.