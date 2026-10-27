Embape se smejao svojoj slici sa likom Mao Cedunga, Kina otkazala sponzorstva i prenose Primere

A šta je zapravo toliko razbesnelo Kineze? Tokom nedavnog intervjua Embape je dobio pitanje koja mu je omiljena internet šala, odnosno popularni mim u kom se pojavljuje njegov lik. Francuz nije mnogo razmišljao pre nego što je odgovorio,

"Najviše sam se smejao onom u kom su moje lice stavili na nekog kineskog diktatora. Često ga koristim kada se dopisujem sa prijateljima“, rekao je Embape.

Iako nije izgovorio ime Mao Cedunga, bilo je jasno na koju fotografiju misli. Poslednjih meseci društvenim mrežama kruži montaža na kojoj je Embapeovo lice postavljeno preko čuvenog portreta nekadašnjeg kineskog vođe, a fotografija je postala popularna među ljubiteljima fudbala koji se na taj način šale na račun francuskog napadača. Međutim, u Kini takve šale imaju potpuno drugačiju težinu. Satirično prikazivanje nekadašnjih državnih lidera i istaknutih ličnosti povezanih sa Komunističkom partijom Kine predstavlja izuzetno osetljivo pitanje, a pojedini oblici takvog izražavanja mogu biti kažnjivi prema zakonima o zaštiti ugleda heroja i mučenika.

Kompanija "Dongpeng Beverage Group", zajedno sa svojim brendom "Bu Shui La", objavila je na kineskoj društvenoj mreži "Weibo" zvanično saopštenje u kom potvrđuje momentalni prekid saradnje sa Embapeom, uz obrazloženje da ima "nultu toleranciju prema ponašanju koje vređa nacionalna osećanja".

Sličnim saopštenjima oglasili su se "Mengniu" i "Milkground", ističući protivljenje svakom postupku kojim se vređaju osećanja kineskog naroda. Razmere ovog poteza nisu zanemarljive. Embape je tokom prethodnih meseci bio jedno od zaštitnih lica velikih reklamnih kampanja u Kini, a njegovi lik i ime mogli su da se vide na autobusima, stanicama javnog prevoza i u liftovima širom tamošnjih gradova. Posebno intenzivna promocija sprovedena je tokom Svetskog prvenstva 2026. godine.