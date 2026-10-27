Kinan Evans mora da se dokaže da bi ostao u Žalgirisu
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Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 18:22
Otkriveni detalji ugovora
Četiri utakmice u Evrokupu bile su dovoljne Kinanu Evansu da podseti da je evroligaški kalibar, pre nego što se vratio u elitno takmičenje, a sada će morati da dokaže da sa dobrim igrama može da nastavi i na najvišem nivou.
Žalgiris je iz svoje filijale, London Lajonsa vratio Kinana Evansa i on će pomoći ekipi u Evroligi, međutim njegov ugovor sadrži neke bitne stavke koje će umnogome odlučiti njegovu dalju sudbinu.
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Kako piše BasketNews, Evansov ugovor sadrži klauzulu po kojoj Žalgiris ima mogućnost do poslednjeg dana novembra da se izjasni o produžetku saradnje do kraja sezone. U suštini, ako ne bude uspeo da se izbori za mesto u rotaciji do tada, on će se izvesno vratiti u London Lajonse.
Žalgiris je Evansa poslao u klub iz Velike Britanije tokom leta, nakon što je potpisao "1+1" ugovor, ali ga je vratio nedavno kako bi popunio mesto nakon povrede Najdžela Vilijams Gosa. On bi trebalo da bude odsutan oko mesec dana, možda i duže. Otputovao je u Barselonu na detaljne preglede povrede zadnje lože, sa kojom se mučio i tokom prošle sezone.
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Evans je u Evrokupu ostavio jako dobar utisak sa prosekom od gotovo 12 poena, te tri asistencije i jedan skok, uz 1,5 ukradenih lopti.
Podsetimo, Žalgiris i London Lajonsi su klubovi iz iste vlasničke strukture.