Kinan Evans mora da se dokaže da bi ostao u Žalgirisu

Sreda, 20.30: (2,10) Virtus Bolonja (15,0) Žalgiris (1,90)

Kako piše BasketNews, Evansov ugovor sadrži klauzulu po kojoj Žalgiris ima mogućnost do poslednjeg dana novembra da se izjasni o produžetku saradnje do kraja sezone. U suštini, ako ne bude uspeo da se izbori za mesto u rotaciji do tada, on će se izvesno vratiti u London Lajonse.

Žalgiris je Evansa poslao u klub iz Velike Britanije tokom leta, nakon što je potpisao "1+1" ugovor, ali ga je vratio nedavno kako bi popunio mesto nakon povrede Najdžela Vilijams Gosa. On bi trebalo da bude odsutan oko mesec dana, možda i duže. Otputovao je u Barselonu na detaljne preglede povrede zadnje lože, sa kojom se mučio i tokom prošle sezone.

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Evans je u Evrokupu ostavio jako dobar utisak sa prosekom od gotovo 12 poena, te tri asistencije i jedan skok, uz 1,5 ukradenih lopti.

Podsetimo, Žalgiris i London Lajonsi su klubovi iz iste vlasničke strukture.