Bankijeva prva pobeda pred dolazak Crvene zvezde

Prethodni trener Đuzepe Poeta je smenjen nakon očajnih 1-9 u Evroligi, ali i zbog sve većih problema sa disciplinom igrača. Rezultati u prvenstvu nisu bili loši, Olimpija jeste upisala dva poraza, ali je nanela i jedini poraz lideru Napoliju... Međutim, evroligaški bilans je bio ispod svih očekivanja i za to je tu sada Banki.

Ni prosečni Udine se nije ispostavio kao lak zalogaj za favorite iz Lombardije, koji su pobedu prelomili tek u poslednjem kvartalu. Istina, vodili su skoro ceo meč od početka, ali ta prednost je samo u prvom kvartalu bila dvocifrena. Domaćin je do poluvremena stigao do izjednačenja, a na kraju treće četvrtine je bio samo poen prednosti za Olimpiju.

U poslednjoj deonici se razigrao Ar Džej Kol koji je otvorio četvrtinu sa sedam vezanih poena i odveo Olimpiju na 68:61. Pridružio mu se Džejson Barnel, Olimpija je odigrala čvrstu odbranu i otišla na nedostižnu prednost.

Najefikasniji sa po 13 poena su bili Tompson i Rajt, Kol ih je ispratio sa 12, a Marko Gudurić je dodao 11 uz 1/4 za tri poena.