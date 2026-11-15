Zvezdin gas u pravi čas, Zmajevi namučili crveno-bele

Imala je Crvena zvezda odličnu generalnu probu pred duplo kolo koje sledi ove nedelje u Evroligi. Iako je trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović pred meč najavio da će odmoriti neke od glavnih igrača i raspodeliti minutažu onima koji nisu toliko dobijali šansu od početka sezone, Zmajevi su pokazali zube u dvorani "Aleksandar Nikolić". Držali su se dobro ceo meč, sve do sredine četvrte četvrtine, kada je Crvena zvezda dodala gas u pravi čas i savladala Cedevitu Olimpiju, u meču osmog kola ABA lige – 94:83.

Posle teškog poraza u Madridu, odlučio je Ibon Navaro da pred duplo kolo moraju svi da se razigraju u abaligaškom susretu sa Cedevita Olimpijom. U protokolu za meč protiv tima iz Ljubljane nije bilo kapitena i njegovog zamenika - Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca, gde deluje da su dobili voljno od španskog stručnjaka za ovaj meč, van ekipe bio je i Nik Vajler Beb, kao i Džonatan Motli, koji očigledno još nije ozdravio od virusa. Debitovao je Kristijan Koloko u regionalnom takmičenju, odmah je u prvom napadu postigao i prve poene, dok je priliku da se razigra i zaboravi na madridsko izdanje imao i Čima Moneke, koji retko igra u ABA ligi. Ovog puta s obzirom da je bio tim iz Evrokupa, bio je na parketu i igralo mu se. Jeste pogrešio u jednom trenutku kada je iz skoka hteo da doda o parket u ugao, pa je lopta završila u rukama protivničkog igrača, ali se posle toga konsolidovao i imao dva lepa poteza za poene.

Doduše, nije domaćin tako brzo uhvatio dobar ritam jer posle uvodne osetnije prednosti, bilo je još nekoliko grešaka, poput nepotrebnog faula Izundua u napadu kada je odgurnuo rivala, a gosti su bili raspoloženi u napadu, pa su održavali korak sa evroligaškim protivnikom. I ne samo da su održavali korak, nego je Urban Kroflič sa dva poteza - trojkom i košem uz faul - doneo prvo izjednačenje, onda i preokret. Gosti su imali i pet poena viška u dva navrata, ali dve trojke zaredom crveno-belih vraćaju prednost u ruke domaćina. Trojke su pogađali Odželej i Kremer, ubrzao se ritam u završnici prve četvrtine, što je Crvena zvezda malo bolje iskoristila i na odmor otišla sa dva poena viška (26:24). MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Drugu četvrtinu su dobro otvorili Odželej i Boldvin, koji su doneli nešto sigurniju prednost domaćinu od sedam poena plusa, a jedini problem su bili faulovi. Posebno je tu Ebuka Izundu bio u kontra-ritmu, pošto i dalje nije našao način da kontroliše pravljenje ličnih grešaka i brzo je morao iz igre jer je napravio tri faula, a igrao je dobro i u napadu i u odbrani. Veliki broj faulova i slobodnih bacanja malo je i ubio ritam utakmice, mada je Crvena zvezda sve to koristila. Džered Batler se razigrao, davao je poene i asistirao, pa je domaćin otišao prvi put na dvocifrenu prednost i +11, taman na polovini druge četvrtine. Kratko je trajao taj dvocifreni višak jer su gosti uspeli da se makar malo vrate u igru, pa pogotkom Škare u poslednjim sekundama prvog poluvremena uspevaju da smanje na minus pet (48:43). Sa tim rezultatom se ujedno otišlo i na veliki odmor, gde je zanimljivo bilo da su svi igrači Crvene zvezde poentirali u prvom poluvremenu, svih 12.

Sa zanimljivom petorkom je Ibon Navaro izašao na parket u drugom poluvremenu. Patrik Boldvin igrao je na poziciji niskog krila, bilo je akcija baš za njega, gde se nije proslavio, mada je nastavio da pokušava i pored dve izgubljene lopte i jednog promašaja za tri poena. Očigledno je plan da se njemu podigne samopouzdanje, da mu se da više prostora i da bude bitan šraf u ekipi Crvene zvezde. Ono što je isto upadalo u oči jeste što su u jednom trenutku Odželej, Medarević i on bili u isto vreme na parketu, uz dva beka. To je bila zamisao španskog stručnjaka, koji je skroz promenio startnu petorku u odnosu na početak meča, što je i dalo rezultata. Jedino što je ubijalo igru jesu učestali faulovi, pošto ih je već na startu trećeg kvartala bilo preko 30. Nikako nije mogla utakmica da ima neki dobar ritam sa toliko ličnih grešaka, posebno kada se prave loši faulovi, poput Batlerovog na prenosu lopte dok je ekipa u bonusu. Naravno, sve je to više odgovaralo gostima iz Ljubljane, pošto čim bi se Zvezda rastrčala, odmah bi povećala prednost na ozbiljniju razliku. Na festivalu slobodnih bacanja, Tajson Karter je doneo dvocifreni plus ponovo, vezao je šest poena i igrao odlično, a onda se uključio i Kremer. Samo što nisu crveno-beli nikako uspevali da održe dvocifrenu prednost i jednostavno slome žilavu Cedevitu Olimpiju, koja se konstantno vraćala rezultatski u igru. Pojačali su malo i odbranu, videli smo dve sjajne blokade nad Kremerom u završnici treće četvrtine i kada su se razigrali gosti, vratili su se na svega tri poena zaostatka. Nije bio Ibon Navaro zadovoljan, imao je šta da poruči pojedinim igračima, pa im je na tajm-autu objašnjavao da ne igraju timski, da ne pričaju i da lopta ne kruži kako treba. Nvori je isto skrenuo pažnju da ne gleda samo ka košu, već da mora da bude aktivan u odbrani i na skoku. Nije ništa taj minut odmora promenio, Zvezda je svakako na poslednji mali odmor otišla sa tri poena viška (67:64), a pred kraj četvrtine je Koloko slučajno udario laktom Kremera u glavu, koji je morao na klupu posle jakog udarca.