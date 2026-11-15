Nek si se ti nama vratio, makar samo na jedno veče, protiv tamo nekog Forlija, pred nekim čudnim ljudima

Baš zato je ove hladne novembarske večeri u Raveni, kraj obale Jadranskog mora, tačno 22 godine, 8 meseci i 12 dana od te čuvene utakmice protiv Sevilje isti taj Ronaldinjo ponovo ispisao stranice istorije. Ovoga puta vrativši se iz penzije u 46. godini, više od 11 godina nakon poslednje zvanične utakmice u dresu Fluminensea avgusta 2015.

Bilo je baš kasno, ali niko od prisutnih nije mario jer je momak rodom iz naselja Vila Nova u Porto Alegreu priredio upravo ono zbog čega su došli - spektakl za pamćenje. Pri vođstvu gostiju od 1:0, Ronaldinjo Gaučo primio je loptu na sredini terena, munjevito prešao jednog pa drugog protivničkog igrača a onda raspalio po lopti i zakucao je pod prečku za uspomenu i nezaboravno sećanje. I početak stvaranja mita o jednom od najvećih majstora fudbalske igre koji nikada nije dosegao visine Mesija i Ronalda , čija je magija je kao život zvezde padalice trajala neuporedivo kraće, ali je ostavila neizbrisiv trag u istoriji.

Umesto u Primeri, zaigrao je u Seriji C. Umesto na Kamp Nou, debitovao je na stadionu "Bruno Beneli", čiji kapacitet je do večeras bio samo 7.000 mesta, ali su zbog ogromnog interesovanja, dabome, brže-bolje nekako namontirali još 1.800 stolica. Umesto Luis Enrikea, Kvarežme i Ćavija, društvo u vezi i napadu pravili su mu izvesni Duka, Vinisijus (ne taj, ne taj) i Rabi. Umesto Sevilje, na suprotnoj strani terena bio je majušni Forli. Umesto vitkog, rastrčanog, nezaustavljivog fudbalera zift crnih kovrdža, na teren je uz vatromet i zvuke Bočelijevog hita "Con te partiro" ušetao ostareli 46-godišnjak, upadljivog stomačića, s punđom prepunom sedih i crnim rukavicama da ga zaštite od neprijatne jeseni u zaleđu Jadrana.

Ali znate šta je i posle svih ovih godina ostalo potpuno isto kao i te davne 2003? Uzdasi i graja naroda pri svakom njegovom kontaktu s loptom. Ma, pri samoj slutnji da bi lopta za koji trenutak mogla da se nađe u nogama te čuvene "desetke". Zbog koje su se na do juče nebitni Derbi Romanje, 300 kilometara jugoistočno od Milana, sjatili i Skaj, Bi-Bi-Si, ESPN i ostale medijske ale iz belog sveta sa čitavim svojim timovima.

I znate šta? Vredelo je. Pa makar trajalo samo 45 minuta, koliko je Ronaldinjo proveo na terenu. Pa makar nije dao ni taj toliko čekani 300. gol u karijeri. Pa makar ga u pojedinim trenucima prvog poluvremena - učinilo nam se tako, možda i grešimo - saigrači i izbegavali. Pa makar samo trčkarao i šetao se po terenu.

Prvi kontakt s loptom imao je tek u šestom minutu, odigravao je mahom iz prve, što jednostavnije. Statistika kaže da je od 21 pasa, imao 17 uspešnih. Iako je u Ravenu stigao tek u petak, i sa timom Andree Mandorlinija odradio samo jedan trening, nije delovao kao zalutali turista. Štaviše, upravo je od njega krenula akcija za gol u 36. minutu. Iskusno se zagradio, sakrio loptu od protivnika u naletu i odložio na stranu, da bi ona posle još jednog pasa stigla do Donatija, koji je odličnim udarcem poslao u suprotni ugao za slavlje domaćih.

Začas se na terenu stvorila "piramida radosti", kako bi to slikovito opisale naše starije kolege sa legendarnog SOS Kanala, i na njenom vrhu On - penzioner, mađioničar, superstar, od nedavno manjinski vlasnik Ravene.

Porsnuli klub preuzeo je 2024. Ronaldinjov poznanik Injacio Ćiprijani, s kojim ga je spojio čuveni Arijedo Braida, tvorac moćnog Milana s kraja osamdesetih. Otud i ne čudi što je u loži Raveninog zdanja kamera večeras kraj Brajde uhvatila i druge predstavnike italijanskog sportskog džet-seta poput Flavija Brijatorea i tenisera Fabija Fonjinija. U pokušaju da napravi malo fudbalsko-marketinško čudo po ugledu na Komo, Ćirpijani je posegnuo za najstarijim trikom od svih. I doveo mađioničara. Na koliko dugo, hoće li ovo biti jedina Ronaldinjova partija za Ravenu? To u ovom trenutku niko ne želi da kaže, ali i nije toliko ni važno.

Mi, klinci devedesetih, živo se još sećamo kako su se iz penzije onomad vraćali košarkaški kolosi Medžik Džonson i, iznad svih i to u dva navrata, Majkl Džordan. Nema ko nije video njegov "Poslednji ples". Iz istih starih razloga, vredelo je doživeti i ovaj Ronaldinjov...

P. S. Ako nekome znači, Ravena je pobedila Forli 2:0.