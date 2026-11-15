Mega nemoćna u Zetri

Posle prve četvrtina domaćin je imao lepu prednost (24:15). Raspoloženi za igru su bili Pajps i Peri, ali se Mega nije predavala. Uspela je da odgovori u drugoj četvrtini i smanji zaostatak na pet poena.

Usledila je velika borba u trećem kvartalu, Mega je pretila, a Bosna odbijala nalete rivala i čuvala kapital, pa je uoči poslednjeg kvartala vodila sa 65:55. Očekivala se reakcije Mege u završnoj deonici, s obzirom da je bila svežija u odnosu na Bosnu, ali aktuelni šampion Bosne i Hercegovine je pokazao da je objektivno jača i kvalitetnija ekipa u ovom momentu. Pobegao je na 77:61, a zatim mirno priveo meč kraju.

Kod domaćina najefikasniji je bio Šon Pajps, koji je ubacio 21 poen. Pratio ga je Džordan Peri sa 16. Kod Mege, Aleksandar Vojinović je postigao 15, Nzambi Maniema i Ognjen Nikolić po 11 poena.

ABA LIGA, 8. kolo

Petak

Cibona - FMP 80:77

/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100

/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

Kluž - Ilirija 77:71

/Mekreri 14 - Todorović 14/

Igokea - Budućnost

Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74

/Vilijams 20 - Rivs 15/

Nedelja

Dubai - Spartak Subotica 93:75

/Blosomgejm 13 - Cerovina, Ilić 12/

Bosna - Mega 85:77

/Pajps 21 - Vojinović 15/

Crvena zvezda - Cedevita u toku

Ponedeljak

18.00 Borac - Slovan

20.00 SC Derbi - Beč



*** kvote su podložne promenama