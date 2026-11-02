Koliko su na het-trik čekali Boaći, Ben, Šerif… I gde je tu Bamba?

Bamba Dijeng letos je stigao na Topčidersko brdo iz Francuske, kroz karijeru je samo jedanput postigao tri gola na jednoj utakmici - u decembru prošle godine protiv niželigaša u Kupu Francuske. Učinak mu je do gostovanja Mačvi, gde je dva pogotka dao iz prvog kontakta u šesnaestercu i jedan iz drugog, bio skroman, pošto se do tada upisao samo protiv Partizana i Radničkog iz Kragujevca…

Za bilo kakve zaključke oko Senegalca je rano, ali od svih inostranih napadača ima najbolje prolazno vreme.

Trebalo mu je manje od dva meseca za het-trik u crveno-belom dresu. Primera radi, iako je Bruno Duarte prilikom napuštanja kluba na svom kontu imao 42 gola, nikada na jednoj utakmici nije spakovao tri. Isto važi i Žan Filipa Krasoa, Ohija Omoidžuanfa, Dijega Falčinelija, Džeja Emena… Izlišno je pominjati Kalifu Kulibalija, Rišaira Živkovića, Tomanea, Loisa Dionija. Jer svi su imali izrazito skromne brojke.

S obzirom na korene, niko na Marka Arnautovića na stadionu 'Rajko Mitić' ne gleda kao na stranca, uprkos tome što je austrijski reprezentativac. Ali, ako bi se gledao striktno državni tim koji predstavlja, ni on ne spada u grupu igrača koji imaju popunjenu kolonu sa het-trikom.