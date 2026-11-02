Koliko su na het-trik čekali Boaći, Ben, Šerif… I gde je tu Bamba?

Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 10:53
Senegalac letos stigao u Zvezdu iz Francuske i od stranaca ima najbolje prolazno vreme
Prodefilovalo je mnoštvo stranaca kroz Crvenu zvezdu proteklih godina, tokom devet uzastopnih šampionskih sezona uglavnom su baš oni bili izbor za klasičnog napadača, ne domaći igrači, ali ne može veliki broj njih da se podiči het-trikom za vreme boravka u Beogradu.
Sve skupa u pomenutom vremenskom intervalu od klasičnih 'devetki' samo četvorica. Poslednji u nizu je Bamba Dijeng, a ko su ostali i koliko su čekali da het-trikom krunišu neku od prvenstvenih ili evropskih utakmica?
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Bamba Dijeng letos je stigao na Topčidersko brdo iz Francuske, kroz karijeru je samo jedanput postigao tri gola na jednoj utakmici - u decembru prošle godine protiv niželigaša u Kupu Francuske. Učinak mu je do gostovanja Mačvi, gde je dva pogotka dao iz prvog kontakta u šesnaestercu i jedan iz drugog, bio skroman, pošto se do tada upisao samo protiv Partizana i Radničkog iz Kragujevca…
Za bilo kakve zaključke oko Senegalca je rano, ali od svih inostranih napadača ima najbolje prolazno vreme.
Trebalo mu je manje od dva meseca za het-trik u crveno-belom dresu. Primera radi, iako je Bruno Duarte prilikom napuštanja kluba na svom kontu imao 42 gola, nikada na jednoj utakmici nije spakovao tri. Isto važi i Žan Filipa Krasoa, Ohija Omoidžuanfa, Dijega Falčinelija, Džeja Emena… Izlišno je pominjati Kalifu Kulibalija, Rišaira Živkovića, Tomanea, Loisa Dionija. Jer svi su imali izrazito skromne brojke.
S obzirom na korene, niko na Marka Arnautovića na stadionu 'Rajko Mitić' ne gleda kao na stranca, uprkos tome što je austrijski reprezentativac. Ali, ako bi se gledao striktno državni tim koji predstavlja, ni on ne spada u grupu igrača koji imaju popunjenu kolonu sa het-trikom.
Mohamed el Fardu Ben je odigrao bezmalo 200 utakmica za Crvenu zvezdu, dao je 85 golova u zvaničnim utakmicama i samo protiv Evrope u kvalifikacijama za Ligu šampiona spakovao je tri komada. Bilo je to dve i po godine po dolasku u klub. Šerif Endijaje ima onaj u večitom derbiju igranom u Humskoj i taj protiv Partizana mu je jedini (godinu da po dolasku), ali zasigurno je od svih najupečatljiviji. Na listi je još samo Ričmond Boaći.
I samo je napadač iz Gane od svih u dva navrata davao tri ili više golova: ima het-trik protiv niškog Radničkog u maju 2017. godine (pet meseci otkako je zadužio opremu), te poker u duelu sa Radom u novembru iste godine. I to bi bilo sve, iako je dva mandata u crveno-belom okončao sa 65 golova.