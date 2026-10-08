Barcokas spušta tenziju: Igrači nisu bili nepristojni, samo sam ih odgurnuo jer su me udarili

Dramatična završnica trećeg kola Evrolige u kojoj je Virtus iz Bolonje savladao Olimpijakos rezultatom 96:94 ostavila je iza sebe ozbiljne repove. Nakon što je Markus Kar pogodio trojku za pobedu Italijana u samom finišu, usledilo je burno slavlje domaćih košarkaša u blizini klupe gostiju, tokom kojeg je došlo do fizičkog kontakta sa šefom stručnog štaba atinskog tima, Jorgosom Barcokasom. Grčki stručnjak je ubrzo objasnio šta se zapravo dogodilo na parketu.

Nakon što su pojedini igrači Virtusa u zanosu slavlja naleteli na njega, Barcokas je reagovao i odgurnuo ih, što je izazvalo veliku prašinu i spekulacije u evropskim košarkaškim krugovima. Ipak, iskusni strateg uverava da u potezima protivničkih igrača nije bilo zle namere.

„Stajao sam u mestu i gledao poslednji napad. Ne bih rekao da je to bilo nepristojno od strane igrača, jer su u tom trenutku jednostavno slavili. Nisu krivi prva dvojica koji su dotrčali, već oni koji su stigli posle njih i u gužvi nisu ni shvatili da sam i ja tu“, objasnio je Barcokas medijima uoči meča četvrtog kola protiv Anadolu Efesa.