Barsa ostala samo na jednom centru: Povredio se Džoš Nibo
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 16:30
Amerikanac van terena naredne dve do tri nedelje
Barselona je ostvarila veliku pobedu na startu Evrolige kada je uspela u prvom kolu da "okrene" Efes i slavi, ali dan posle meča tim iz Blaugrane nije imao lepe vesti za svoje navijače.
Naime, Barselona je na društvenim mrežama saopštila da je Džoš Nibo povredio mišić desne noge i da će odsustvovati sa parketa u naredne dve do tri nedelje.
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Ovo je prilično nepovoljna situacija za tim Aleksandra Sekulića, jer Barselona ne samo da je ostala bez najzvučnijeg imena koje je letos stiglo u katalonski tim, već sada slovenački stručnjak može da računa na samo jednog pravog centra. Oleksandar Balcerovski jedina je petica koja se nalazi na raspolaganju timu iz Blaugrane, jer je još ranije povredu zaradio i Joan Makundu.
Na sve to, Barselona još uvek ne može da računa na Tosana Ebuomana, jer je reprezentativac Velike Britanije povređen tokom igranja za nacionalni tim u FIBA prozorima. Jedina olakšavajuća okolnost za slovenačkog stručnjaka jeste ta što se Nibo vraća u relativno kratkom periodu, mada istorija povreda Amerikanca je takva da je ranije prelazio put od bezazlenih situacija do toga da mora da provede gotovo celu sezonu van parketa.
Barselonu za vikend očekuje početak nacionalnog prvenstva u kojem dočekuje Korunju, a sledeće nedelje u duplom kolu na redu su gostovanja Dubaiju i Bešiktašu.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama