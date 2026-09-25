Barsa ostala samo na jednom centru: Povredio se Džoš Nibo

Barselona je ostvarila veliku pobedu na startu Evrolige kada je uspela u prvom kolu da "okrene" Efes i slavi, ali dan posle meča tim iz Blaugrane nije imao lepe vesti za svoje navijače.

Naime, Barselona je na društvenim mrežama saopštila da je Džoš Nibo povredio mišić desne noge i da će odsustvovati sa parketa u naredne dve do tri nedelje.