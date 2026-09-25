Stefanović četvrti put na klupi Napretka

Zanimljivo, prema podacima Transfermarkta nijednom nije pobedio na zvaničnoj utakmici, ima sedam remija i 12 poraza. Pored Kruševljana samostalno je vodio samo još Mladost iz Lučana, u sezoni 2021/2022.

Poznato je i sa kim će Stefanović raditi u stručnom štabu. Pomagaće mu Milan Nikolić i Zoran Ristić, dok će za rad sa golmanima biti zadužen Saša Bakuš.

“Napredak je moja kuća, klub o kojem sam doživeo igračku afirmaciju, samim tim i mogućnost da izađem na evropsku scenu. Ovde sam počeo da pečem trenerski zanat, radio u mlađim kategorijama, sedeo i na klupi prvog tima u nekoliko navrata i počastvovan sam što mi je ponovo ukazano poverenje. Izlišno je i pričati da ću, zajedno sa kolegama, dati sve od sebe da opravdam poverenje, jer svi u Kruševcu znaju da pored porodice živim za Napredak. Ima do kraja još dosta da se igra, nastavljamo borbu za povratak u Superligu. Mnogo je bodova u opticaju, a prvi zadatak je da ekipu psihički podignemo. I svaki igrač mora da shvati da je čast i privilegija nositi Napretkov dres i da to mora da dokaže na terenu. U suprotnom, nije mu ovde mesto”, poručio je Stefanović.

Napredak je u poslednjih pet kola Mozzart Bet Prve lige ostvario samo jednu pobedu i čak četiri poraza, pa je pao na 10. poziciju na tabeli. Zbog toga i jeste smenjen Mićović.

Naravno, Kruševljanima je cilj za ovu sezonu da se vrate u elitni rang, a da bi to uspeli najpre moraju da se plasiraju u plej-of. Odnosno, da posle 30. kola budu među šest najboljih ekipa na tabeli.

Stefanović i njegovi saradnici će prvi put na klupi u ovom mandatu sedeti u utorak od 18 časova, kada Voždovac u okviru 11. kola prvenstva bude gostovao Voždovcu u Beogradu.

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