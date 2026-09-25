Stefanović četvrti put na klupi Napretka
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 15:23
Kruševljani odabrali novog šefa stručnog štaba za nastavak sezone
Brzo je reagovala uprava Napretka iz Kruševca i pronašla novog šefa stručnog štaba. Posle poraza od Smedereva (1:4) prošlog ponedeljka smenjen je Saša Mićović, a na njegovo mesto je došao Ivan Stefanović.
Reč je o 51-godišnjem strategu kojem će ovo biti četvrti put da preuzima ovu funkciju. Prethodno je vodio Napredak na pet utakmica u sezoni 2019/2020, zatim još sedam mečeva 2022. i takođe na sedam mečeva 2024. godine.
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Zanimljivo, prema podacima Transfermarkta nijednom nije pobedio na zvaničnoj utakmici, ima sedam remija i 12 poraza. Pored Kruševljana samostalno je vodio samo još Mladost iz Lučana, u sezoni 2021/2022.
Poznato je i sa kim će Stefanović raditi u stručnom štabu. Pomagaće mu Milan Nikolić i Zoran Ristić, dok će za rad sa golmanima biti zadužen Saša Bakuš.
“Napredak je moja kuća, klub o kojem sam doživeo igračku afirmaciju, samim tim i mogućnost da izađem na evropsku scenu. Ovde sam počeo da pečem trenerski zanat, radio u mlađim kategorijama, sedeo i na klupi prvog tima u nekoliko navrata i počastvovan sam što mi je ponovo ukazano poverenje. Izlišno je i pričati da ću, zajedno sa kolegama, dati sve od sebe da opravdam poverenje, jer svi u Kruševcu znaju da pored porodice živim za Napredak. Ima do kraja još dosta da se igra, nastavljamo borbu za povratak u Superligu. Mnogo je bodova u opticaju, a prvi zadatak je da ekipu psihički podignemo. I svaki igrač mora da shvati da je čast i privilegija nositi Napretkov dres i da to mora da dokaže na terenu. U suprotnom, nije mu ovde mesto”, poručio je Stefanović.
Napredak je u poslednjih pet kola Mozzart Bet Prve lige ostvario samo jednu pobedu i čak četiri poraza, pa je pao na 10. poziciju na tabeli. Zbog toga i jeste smenjen Mićović.
Naravno, Kruševljanima je cilj za ovu sezonu da se vrate u elitni rang, a da bi to uspeli najpre moraju da se plasiraju u plej-of. Odnosno, da posle 30. kola budu među šest najboljih ekipa na tabeli.
Stefanović i njegovi saradnici će prvi put na klupi u ovom mandatu sedeti u utorak od 18 časova, kada Voždovac u okviru 11. kola prvenstva bude gostovao Voždovcu u Beogradu.
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