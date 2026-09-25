KSS: UK KLS odbio privremeni sporazum, Savez preuzima organizaciju takmičenja

“KSS obaveštava javnost da su dana 22.09.2026. godine i 24.09.2026. godine u prostorijama Košarkaškog saveza Srbije održani sastanci sa predstavnicima UK KLS, na kojima se razgovaralo o pitanjima organizacije i vođenja Prve muške lige Srbije.

Pristup KSS navedenim razgovorima radi zaključenja punovažnog ugovora u skladu sa Zakonom o sportu sa UK KLS je od samog početka transparentan i zasnovan na konstruktivnim i zakonitim predlozima, sa jedinim ciljem da klubovima 1.MLS poveri organizaciju i vođenje takmičenja u skladu sa Zakonom o sportu.

U tom smislu, UO KSS je 29.04.2026. godine je usvojio Predlog ugovora o organizaciji i sprovođenju takmičenja Prve muške lige lige Srbije i isti dostavioUK KLS, prema kojem UK KLS i dalje vodi i sprovodi organizaciju navedenog takmičenja, sve u skladu sa važećim Zakonom o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016). Iako je prvi poziv za pronalaženje kompromisnog rešenja KSS uputio UK KLS još u aprilu ove godine i uprkos brojnim pozivima KSS upućenim nakog toga UK KLS za sastanak na kome bi se razmotrio i usaglasio pomenuti Predlog ugovora, UK KLS se odazvao tek neposredno pred početak takmičenja koji je Kalendarom takmičenja, usvojenim od strane UO KSS, predviđen za 03.oktobar 2026.godine.

Podsećamo da je KSS, koji je na osnovu Zakona o sportu nadležan za organizaciju i nastupe reprezentativnih selekcija, kao i za organizaciju košarkaških takmičenja na teritoriji Republike Srbije, odlukom UO KSS od 22.08.2026.godine raskinuo prethodni ugovor sa UKKLS koji je bio u suprotnosti sa Zakonom o sportu i aktima KSS.

Na jučerašnjem sastanku, KSS je ponudio UK KLS i predlog Privremenog sporazuma sa okvirom za pregovore radi zaključenja zakonitog međusobnog ugovora u što hitnijem roku, prema kome bi KSS obezbedio preduslove za odvijanje takmičarskog dela prvenstva u skladu sa odlukama UO KSS, dok bi UK KLS obezbedio sve što je neophodno za nesmetano odvijanje takmičenja u smislu marketinga, TV prava, brendiranja i drugog, a sve do potpisivanja usaglašenog i punovažnog ugovora u skladu sa Zakonom o sportu.

KSS upoznaje javnost sa navedenim predlogom koji je u prilogu.

Međutim, i pored svih napora KSS da se postigne sporazumno rešenje, KSS obaveštava javnost da UK KLS do danas nije odgovorio na Predlog ugovora od 29.04.2026.godine, a da je odbio da prihvati predlog Privremenog sporazuma iz priloga, jer zastupa tvrdnju da je stari ugovor i dalje na snazi, a koji nije u skladu sa zakonom i predstavlja ništav pravni posao.

KSS, kao krovni nacionalni savez, nadležan , pre svega za organizaciju i sprovođenje takmičenja reprezentativnih selekcija, ali i svih drugih košarkaških takmičenja u Srbiji, ima obavezu da organizuje i takmičenje 1.MLS.

Zbog toga smo preduzeli sve neophodne mere, uključujući i organizovanje sudija i drugih službenih lica, kakobi se utakmice odigrale, pa obaveštavamo celokupnu javnost, a posebno sve klubove koji učestvuju u ovom takmičenju, da raspored odigravanja utakmica 1.MLS u sezoni 2026/2027, termini za odigravanje utakmica u okviru 1.kola takmičenja, ugovori o vršenju poslova sportskih saradnika, kao i takmičarski brojevi koji su objavljeni i dostavljeni od strane UK KLS nisu u skladu sa zakonom niti sa aktima i odlukama KSS, te su tako nevažeći i isključivo služe dezavuisanju klubova, službenih lica i javnosti.

Na kraju, KSS javno poziva UK KLS da se izjasni konkretno o svim razlozima usled kojih ne želi zaključiti navedene sporazume, na koji način će košarkaška javnost u potpunosti i istinito biti informisana, a ne obmanuta dezinformacijama i stvaranjem pogrešne slike kao u dosadašnjem periodu”, stoji u saopštenju KSS.