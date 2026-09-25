Zastali pregovori Taunsa i Niksa, dogovor nekoliko desetina miliona dolara daleko

Sada je sud dao i Brajan Vindhorst, jedan od najpoznatijih košarkaških novinara na svetu.

"A prema onome što razumem, i želim da pričam o ukupnoj vrednosti ugovora, jer Tauns ima pravo da potpiše četvorogodišnje produženje vredno 276.000.000 dolara. To je maksimum koji ima pravo da dobije. On i njegovi agenti imaju stav o tome za koliki iznos žele da potpišu, a Niksi imaju svoj stav sa ponudom koju su dali. To su, dakle, parametri. Prema onome što razumem, razlika između njih je u desetinama miliona. Nisu ni blizu."

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Ipak veruje da će do sporazuma doći.

"Ne sumnjam da, ako sednu za sto, CAA i Tauns mogu da postignu dogovor koji pomaže Niksima, daje im fleksibilnost da zadrže ove momke zajedno i obezbeđuje da KAT dobije ugovor dostojan svojih partija. Verujem da će se to dogoditi".

Prema Vindhorstovim rečima, spremnost vlasnika Niksa, Džejmsa Dolana, na žrtvovanje nekog od nosilaca igre kako tim eventualno ne bi prešao drugu granicu poreza na luksuz, glavni je razlog koji ih stavlja u težak položaj u ovim pregovorima oko ugovora.

"Ono što ne mogu da tvrdim jeste kako će Džim Dolan postupiti, jer nisam siguran da mogu da ispune Karlova očekivanja, ostvare smanjenje plate, sačuvaju okosnicu tima i ujedno izbegnu ulazak u drugi porez na luksuz," podvukao je Vindhorst.