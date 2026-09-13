Barsa osvojila trofej, ali izgubila Brizuelu

Situacija u timu deluje alarmantno ako se ima u vidu da Barselona još uvek nije odigrala nijedan zvanični meč u Endesa ligi ili Evroligi, a već se suočava sa velikim kadrovskim problemima. Pored Brizuele, van stroja je već Joan Makundu koji će pauzirati šest nedelja zbog povrede kolena, dok se Tosan Evbuomvan vratio sa reprezentativnih obaveza sa povredom ramena i očekuje ga tronedeljna pauza.

Sam finalni duel doneo je dosta preokreta i uzbudljivu košarku. Ljeida je diktirala tempo u prvom poluvremenu i zasluženo otišla na pauzu sa prednošću od 44:40. Ipak, Barselona je u nastavku podigla nivo igre u odbrani, pronašla tečniji ritam u napadu i ubedljivom predstavom u drugom delu preokrenula rezultat u svoju korist.

Predvodnik Katalonaca na ovom meču bio je Džoel Para sa 21 poenom, Majls Noris Robinson dodao je 19, dok je Kevin Panter doprineo pobedi sa 14 postignutih poena. U sastavu Ljeide najzapaženiji su bili Darijus Mekgi sa 18 i Zak Perin sa 16 poena.