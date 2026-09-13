Bartomeu nikad otvorenije o NBA Evropi: Projekat nije realan, klubovi nemaju taj novac

Dugogodišnji prvi čovek Evrolige, Đordi Bartomeu, ponovo je privukao veliku pažnju košarkaške javnosti svojim analizama aktuelnih zbivanja na Starom kontinentu. Španski funkcioner, koji je više od dve decenije upravljao najelitnijim evropskim takmičenjem, u razgovoru za posvećeni forum analizirao je potencijalni ulazak NBA lige na evropsko tržište, kao i večite izazove širenja košarke van tradicionalnih granica.

Govoreći o projektovanim finansijskim procenama i troškovima ulaska klubova u potencijalni projekat NBA Evropa, Bartomeu je bio izuzetno skeptičan, naglasivši da takve cifre nemaju uporište u ekonomskoj realnosti evropskog sporta.

„Po mom mišljenju, procene vrednosti na tom nivou ne odgovaraju realnosti košarke u Evropi. Kada bi tako nešto uopšte bilo izvodljivo, prva posledica bila bi gotovo kompletna zamena trenutnih vlasnika klubova novim investitorima. Očigledno je da aktuelni klubovi nemaju kapacitet da iznesu te procene vrednosti. Takođe, ostaje da se vidi da li su fudbalski klubovi spremni da ulažu toliki novac u svoje košarkaške sekcije. Ako je odgovor da, onda će se investicija isplatile na veoma dug rok, moramo zapamtiti da je sport izuzetno dinamičan i da se sportska industrija lako menja, pa prognoze na tako dug period nose ogromnu dozu nepredvidivosti.“