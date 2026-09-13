Bartomeu nikad otvorenije o NBA Evropi: Projekat nije realan, klubovi nemaju taj novac
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 15:33
Nekadašnji prvi čovek Evrolige veoma skeptičan o novom košarkaškom projektu
Dugogodišnji prvi čovek Evrolige, Đordi Bartomeu, ponovo je privukao veliku pažnju košarkaške javnosti svojim analizama aktuelnih zbivanja na Starom kontinentu. Španski funkcioner, koji je više od dve decenije upravljao najelitnijim evropskim takmičenjem, u razgovoru za posvećeni forum analizirao je potencijalni ulazak NBA lige na evropsko tržište, kao i večite izazove širenja košarke van tradicionalnih granica.
Govoreći o projektovanim finansijskim procenama i troškovima ulaska klubova u potencijalni projekat NBA Evropa, Bartomeu je bio izuzetno skeptičan, naglasivši da takve cifre nemaju uporište u ekonomskoj realnosti evropskog sporta.
„Po mom mišljenju, procene vrednosti na tom nivou ne odgovaraju realnosti košarke u Evropi. Kada bi tako nešto uopšte bilo izvodljivo, prva posledica bila bi gotovo kompletna zamena trenutnih vlasnika klubova novim investitorima. Očigledno je da aktuelni klubovi nemaju kapacitet da iznesu te procene vrednosti. Takođe, ostaje da se vidi da li su fudbalski klubovi spremni da ulažu toliki novac u svoje košarkaške sekcije. Ako je odgovor da, onda će se investicija isplatile na veoma dug rok, moramo zapamtiti da je sport izuzetno dinamičan i da se sportska industrija lako menja, pa prognoze na tako dug period nose ogromnu dozu nepredvidivosti.“
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Nekadašnji čelnik Evrolige osvrnuo se i na ekspanziju takmičenja na nova tržišta, priznavši da je osvajanje Velike Britanije ostala neispunjena želja, dok je u nekim zemljama napravljen značajan iskorak.
„Evroliga je uvek imala jasnu ideju da košarka mora da izađe van svojih tradicionalnih okvira. Iako nismo uspeli, treba se setiti da smo u prve dve sezone imali tim u Londonu. Kasnije smo Tursku uveli u red vrhunskih tržišta, a ubrzo potom sam lično išao da pozovem Bajern iz Minhena pre nego što su uopšte ušli u prvu ligu Nemačke. Francuska je uvek imala tradiciju, iako nije imala vrhunske sportske rezultate na klupskom nivou. Napredak je ostvaren u Francuskoj i Nemačkoj, ali ne i u Velikoj Britaniji. Niti u skandinavskim zemljama, dok Italija više nema onu težinu koju je nekada imala u evropskoj košarci.“
Razloge za neuspeh na britanskom ostrvu Bartomeu vidi u prezasvećenosti tamošnjeg tržišta zabave i nedostatku jake lokalne osnove.
„Uzroci zavise od zemlje do zemlje, ali je jasno da je Velika Britanija izuzetno zasićeno tržište koje zahteva posebnu strategiju. Potreban je jasan srednjoročni i dugoročni plan, kao i investicioni program koji bi postavio Evroligu u sklopu šire zabavne ponude za Britance. Činjenica da tamo ne postoji relevantno lokalno takmičenje nesumnjivo dodaje komplikacije. Zajednička strategija bi mogla da bude nešto o čemu vredi razmisliti“, zaključio je Bartomeu.