Bivši napadač Tekstilca u italijanskoj Seriji D
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 15:33
Miloš Kapur dogovorio saradnju sa Manfredonijom
Pomalo neobična vest stiže nam iz Italije. Nekadašnji fudbaler Tekstilca Miloš Kapur nastupaće za tamošnjeg četvrtoligaša Manfredoniju, potvrdio je taj klub.
Kapur ima 24 godine i igra na poziciji napadača. U Seriju D dolazi kao slobodan igrač, pošto mu je prethodno istekao ugovor sa slovačkom Petražalkom.
Izabrane vesti
Tokom karijere Kapur je igrao još u Češkoj za Blansko i B tim Teplica, a za Tekstilac je nastupao tokom sezone 2024/2025. Odigrao je šest mečeva u Mozzart Bet Superligi, bez postignutog gola.
18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR
Manfredonija se takmiči u H grupi Serije D, a posle dva kola ima jedan osvojen bod. Prema propozicijama tog takmičenja, u Seriju C će se plasirati samo najbolji tim iz svake lige, dok ekipe od drugog do petog mesta idu u plej-of.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****