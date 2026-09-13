Bivši napadač Tekstilca u italijanskoj Seriji D

Tokom karijere Kapur je igrao još u Češkoj za Blansko i B tim Teplica, a za Tekstilac je nastupao tokom sezone 2024/2025. Odigrao je šest mečeva u Mozzart Bet Superligi, bez postignutog gola.

18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR

Manfredonija se takmiči u H grupi Serije D, a posle dva kola ima jedan osvojen bod. Prema propozicijama tog takmičenja, u Seriju C će se plasirati samo najbolji tim iz svake lige, dok ekipe od drugog do petog mesta idu u plej-of.

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