Pioli dolazi da gasi požar – čeka ga i Zvezda

Kako prenosi uvek dobro obavešteni Jagiz Sabunčoglu, uprava Trabzona kontaktirala je agenta italijanskog trenera i prošlogodišnjeg šefa stručnog štaba Fiorentine lično, pa se očekuje da zaključe taj posao, ako dođe do pravog dogovora. Trenutno je jedan od retkih trenera bez posla koji bi seo na vruću stolicu i uhvatio se ovog posla, da pokuša da malo trgne ekipu koja je baš u problemu. Niko se nije nadao u Trabzonu da će ovako loš početak biti, od ispadanja u kvalifikacijama za Ligu Evrope do slabih rezultata u domaćem prvenstvu i neko mora da proda da sve ovo razmrda. Očigledno u turskom timu misle da je Stefano Pioli najbolje moguće rešenje. Samo da on prihvati da bude glavni i vodeći u ovom projektu, u kojem su velika očekivanja.

Niko se nije nadao u Trabzonu da će ovako loš početak biti, od ispadanja u kvalifikacijama za Ligu Evrope do slabih rezultata u domaćem prvenstvu i neko mora da proda da sve ovo razmrda. Očigledno u turskom timu misle da je Stefano Pioli najbolje moguće rešenje. Samo da on prihvati da bude glavni i vodeći u ovom projektu, u kojem su velika očekivanja.

Odmorio je dosta italijanski trener jer je Fiorentinu napustio u novembru prošle godine, tako da je skoro godinu dana bez posla i čekao je pravi poziv. Možda iz Italije nije došao, gde je ranije vodio veliki broj timova, uključujući i Milan pet sezona, Violu takođe dve sezone u prvom mandatu, Inter, Lacio, Bolonju, Palermo, Kjevo iz Verone, Sasuolo, Pjaćencu, Parmu, Groseto, Modenu i Salernitanu. Uz to je bio i trener Al Nasra u Saudijskoj Arabiji.

Trenutno je Trabzon sedmi na tabeli sa sedam bodova iz pet utakmica, što je stvarno razočaravajuće, zbog ambicija koje su imali pred početak sezone. Nije lepo tim ni uigran, ne deluju kao dobra ekipa kakva treba da budu i neko mora da proba nešto. Možda baš Pioli ima ideju...

Podsećamo, Trabzon dolazi na stadion "Rajko Mitić" 17. decembra gde će odmeriti snage sa Crvenom zvezdom u Ligi konferencije. Biće mu to drugi put da dolazi na naš najveći stadion jer je vodio Milan u dvomeču nokaut faze Lige Evrope u sezoni 2020/21.