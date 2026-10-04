Barselona primila 'stotku' u Mursiji, Valensija i Baskonija ubedljivi

Do trijumfa su ih predvodili Radebo sa 16, Boum sa 15, Forest sa 11 i Pansa sa 11 poena i 11 skokova. Kod Barselone su se istakli Kevin Panter sa 18, Robinson sa 17, Enkamua sa 14, Balcerovski sa 12 i Gibson sa deset poena.

Mursija je došla do preokreta i sjajno zatvorila utakmicu. Na minut i po do kraja je Boum doneo velikih +9, gde je bilo jasno da je Barseloni potrebno samo čudo. Pokušao je Kevin Panter sam na svoju ruku da izvuče nešto, kao u Dubaiju početkom nedelje, ali nije uspeo. Huani Markos i Nakić pobrinuli se da prednost ostane na strani domaćina i došli su do pobede.

Veoma izjednačeno bilo je prvo poluvreme. Konstantni egal i dve četvrtine koje su završene nerešenim rezultatom dovoljno govore kakva je bila borba u meču španskog prvenstva, u jednom veoma uzbudljivom meču. Poravnato posle prvog kvartala, nerešeno na poluvremenu i na sve to baš veliki broj poena u svakoj deonici. Barselona je u trećoj četvrtini došla do tri poena viška i delovalo je na startu četvrte četvrtine da mogu sve da reše u svoju korist, ali tako nije bilo.

Valensija je bila ubedljiva protiv Saragose u gostima 97:82, mada nije bilo baš toliko lako jer su tek u četvrtoj četvrtini došli do velike prednosti i tamo prelomili meč, pa na kraju i slavili velikom razlikom.

Mučio je domaćin čitav meč evroligaša jer je vodio i posle prve četvrtine i na poluvreme. Posle prvog kvartala imali su poen viška, tri poena plusa na poluvremenu, a prednost su održali i posle treće deonice. Sve vreme su održavali korak sa Slepim miševima, ali je usledila brutalna četvrta četvrtina gde su gostima odmah poveli i do kraja čak i deklasirali Saragosu.

Najefikasniji su bili Šorts sa 21 poenom, Mirotić sa 17 i Puerto sa 16. Kod Saragose su se istakli Javorski sa 22 i Olaseni sa 12 poena i 11 skokova.

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Najubedljiviju pobedu kola ostvarila je Baskonija, koja je deklasirala Đironu 118:78. Ne ide im možda u Evroligi, ali zato u domaćem šampionatu su strah i trepet. Imaju potencijal da ubace svakom 90, 100 poena i takva igra ih krasi već nekoliko godina, da igraju na veliki broj poena. Za kladioničarske standarde i one koji vole da igraju plus poena, idealni su Baski.

Do trijumfa su ih predvodili Duarte sa 19, Kuruc sa 13 i po 11 poena dali su Farid, Joksimović, Marsio, Sedekerskis i Spanjolo.

Kod Đirone su se istakli Perez sa 15, Meklang sa 12, Buskets sa 11 i Geneben i Engesan sa po deset poena.