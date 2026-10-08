Barselona sa jačom centarskom linijom na Valančijunasa
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 18:07
Vraća se Džoš Nibo u sastav Blaugrane
Barselona važi i dalje za jednu od najvećih nepoznanica Evrolige. Tim iz Blaugrane se na početku Evrolige muči sa povredama, a posle tri utakmice ima dve pobede i poraz. Barselina u četvrtom kolu dočekuje Žalgiris (petak, 20.30) i kako sada stvari stoje znatno jača u odnosu na neke prethodne utakmice.
Kako piše španska Marka trener Aleksandar Sekulić može opet da računa na Džoša Niba i Tosana Evbumvan. Međutim, još uvek se čeka i na konačnu dozvolu doktora da i definitivno zaigraju na takmičarskoj utakmici.
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Međutim, još uvek slovenački stručnjak neće imati sve igrače na raspolaganju. Povredio se Džastin Minaj koji je zadobio povredu aduktora i biće van terena 10 dana. Takođe, još uvek je povređen još jedan igrač koji dejstvuje na poziciji centra, a reč je o Jaonu Makundu. Francuz se oporavlja od pateralne tendinopatije levog kolena i nije poznato kada će zaigrati za dvostrukog šampiona Evrope.
Kada je reč o sve izvesnijem povratku Niba i Evbumvana, ovo je od izuzetne važnosti za Barselonu. Najpre je oporavak nekadašnjeg slovenačkog reprezentativca ono što hrabri tim Aleksandra Sekulića. Njegova snaga i masa biće od velike važnosti pred okršaj sa Jonasom Valančijunasom, a takođe sada Olek Balcerovski nije više jedini pravi centar katalonskog giganta.
Što se tiče Žalgirisa, bilo je problema i u taboru Žalgirisa. Čeka se na oporavak Sejbena Lija i Najdžela Vilijamsa Gosa, dok je poznata situacija oko Karsena Edvardsa. Svakako, duel u Blaugrani trebalo bi da bude jedan od najzanimljivijih u ovoj rundi.