Barselona sa jačom centarskom linijom na Valančijunasa

Barselona važi i dalje za jednu od najvećih nepoznanica Evrolige. Tim iz Blaugrane se na početku Evrolige muči sa povredama, a posle tri utakmice ima dve pobede i poraz. Barselina u četvrtom kolu dočekuje Žalgiris (petak, 20.30) i kako sada stvari stoje znatno jača u odnosu na neke prethodne utakmice.

Kako piše španska Marka trener Aleksandar Sekulić može opet da računa na Džoša Niba i Tosana Evbumvan. Međutim, još uvek se čeka i na konačnu dozvolu doktora da i definitivno zaigraju na takmičarskoj utakmici.