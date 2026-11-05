Baskonija nije evroligaška ekipa: Fener razbio Perasovićev tim i pokazao Partizanu kako treba s njim

Naravno, ne radi se ovde o Perasoviću . Nije ovde reč o njemu, on je proveren stručnjak, već o tome što ova i ovako "skrpljena" ekipa Baskonije nije evroligaški tim, što se demonstrira iz kola u kolo Evrolige. Nije niko ni očekivao da se ekipa iz Vitorije suprotstavi daleko skupljem, kvalitetnijem i moćnijem Fenerbahčeu, ali ovakav odnos snaga jasno pokazuje da je će u nekada klubu koji je svojevremeno konkurisao za sam evropski vrh morati ozbiljno da se pozabave organizacijom i kadrom, ukoliko ne žele da budu samo tim za "nabijanje" statistike u Evroligi.

Kada je reč o samoj utakmici, dugo su u redovima dvostrukog prvaka Evrope čekali da dobiju igrača koji može da pomogne na poziciji centra, te je Fenerbahče potega za akvizicijom u vidu NBA veterana Dvejta Pavela. Doskorašnji dugogodišnji član Dalasa debitovao je za turskog velikana, ali nije ostvario neki preterani poenterski učinak, dok je pokazao da će biti značajan za skok Fenera. Kanađanin je za nešto manje od 14 minuta upisao tri poena i sedam skokova, dok je dodao dve asistencije i blokadu. Solidno za prvu utakmicu u kojoj se zaista niko u redovima Fenerbahčea nije previše mučio.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Zapravo, ekipa Šarunasa Jasikevičijusa uradila je jedino stvar koju je morala da napravi, a to je da zaustavi najopasnijeg pojedinca u redovima gostiju Ej Džeja Losona. Turski tim je na neki način dao odličan recept Partizan Mozzart Betu, koji naredne nedelje igra sa timom iz Vitorije, kako treba da bi se zabeležio trijumf. Na Kanađanina su bačeni najbolji defanzivci domaćina, što je na kraju urodilo plodom jer je sjajni bek ostao bez poena. Sve ostalo bilo je samo formalnost za ekipu Fenerbahčea.

Domaćin je već u uvodnom kvartalu postigao 33 poena i primo samo 18, što je bio jasna pokazatelj u kom će smeru ići utakmica. Gosti sve vreme zaostajali u ogromnom razlikom koja je u jednom momentu imala minus od 30 poena. Stiče se utisak da je domaćin u drugom poluvremenu malo povukao nogu sa gasa, ali je i to bilo dovoljno za izuzetno ubedljiv trijumf Fenerbahčea. Najefikasniji igrač na meču bio je Tejlen Horton Taker koji je postigao 19 poena. Pratio ga je Brekston Ki sa 13, dok je na drugoj strani Kobi Simons stao na 12.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona u toku

Asvel - Bajern u toku

Olimpija Milano - Valensija u toku

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama