Posle Partizana i Želje, da li će mu Radnički biti treća - sreća? Dušan Jovanović stiže u Niš

Međutim, ni u Pančevu nije sve išlo kako su zamislili 20-godišnji špic i četvrtoplasirani klub na kraju prethodne sezone Mozzart Bet Superlige. Dobijao je Jovanović proletos šansu mahom sa klupe, nije uspeo da se upiše u strelce na 12 nastupa, a početkom nove sezone nema ga ni u protokolu na Željinim mečevima. I, ako se setimo da je klub iz Pančeva ovog leta izbrojao 1.100.000 evra samo na dva pojačanja u napadu (Dejvid Ankej i Kvaku Karikari), nije realno da ga bude ni u perspektivi.

I zato, Jovanović će potražiti treću-sreću u srpskom fudbalu, a kako Mozzart Sport saznaje, biće to u Radničkom iz Niša. Prema informacijama kojima raspolažemo, aranžman je isti kao pre šest meseci – bez obeštećenja, uz određene procente od naredne prodaje. U planu je ugovor na tri godine.

Nije ni u Radničkom mala konkurencija u špicu napada, u prva tri kola novog prvenstva trojica različitih igrača počinjala su mečeve kao najistureniji u timu – Miloš Spasić, Ibrahim Mustafa, pa Aleksandr Šestjuk, plus Miloš Rošević, koji se oporavljao od povrede i još nije stigao ni da debituje za Nišlije. Čak je Babakar Embup formalno i dalje u klubu, iako se na njega odavno ne računa. Ali, nije prevelik izbor po pitanju bonusa (defanzivci Nikola Zečević i Đorđe Petrović, te Luka Izderić i Stefan Nikolić, koji još nije dobio minute u ovoj sezoni) i tu bi Jovanović mogao da potraži svoju šansu. Od trenera Neđića sigurno će je dobiti.

Uostalom, još uvek je sveže sećanje na jedan sličan primer na Čairu, kada je Radnički samo za procente doveo mladog napadača kojeg se Partizan olako odrekao, a Nikola Štulić ne samo da je golgeterski proradio u Nišu, nego je postao u tom momentu najveća prodaja Radničkog (u Šarlroa za 750.000 evra), kasnije i reprezentativac Srbije, igrač za Seriju A, trenutno napadač Lećea.

Pokušaće da tom istom stazom zakorači Dušan Jovanović.