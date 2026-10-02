Bešiktašu ni domaći teren nije pomogao protiv Barse: Panter i Gibson razbili crno-bele

Ne može se reći da je Bešiktaš bio loš koliko je Barselona bila dobra. Pre svega u napadu koji je skoro savršeno funkcionisao. Crno-beli nisu imali rešenje za Kevina Pantera i Umodžu Gibsona, a mnogo problema pravio je i Olek Balcerovski. Barsa se već u prvoj deonici odlepila na dvocifreni plus i najavila da bi mogla do lake pobede.

Koliko toliko nalet gostiju zaustavio je Skoti Vilbekin koji je igrao sjajno, ali nije mogao sam. Valja reći da se Bešiktaš još navikava na Evroligu, ovo je većini igrača bilo prvo duplo kolo u Evroligi, tako da sigurno nema drame u Istanbulu.

Bešiktaš je do kraja utakmice bio ravnopravan protivnik i nadmetao se sa Barselonom. Ipak, početna prednost sastava Aleksandra Sekulića bila je dovoljna zaliha, pa je opšti utisak da je Barsa kruzirala do pobede.

Finiš meča Dušan Alimpijević je iskoristio praktično za vežbu. Crtao je specijale, želeo da njegov tim možda napravi neko čudo, ali to nije bilo realno. Na kraju upisan je drugi poraz u sezoni nakon neuspeha u prvom kolu protiv Valensije i pobede protiv Makabija u sredu uveče.