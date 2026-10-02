Bešiktašu ni domaći teren nije pomogao protiv Barse: Panter i Gibson razbili crno-bele
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 21:08
Drugi poraz u sezoni za tim Dušana Alimpijevića
Da će Bešiktaš biti mina mnogim velikanima, hoće. Posebno na domaćem terenu na kome će sigurno napraviti nekoliko iznenađenja. Ipak, protiv Barselone se to nije desilo.
Katalonci su pokazali da su kvalitet tim, iako potpuno nov sa ne toliko zvučnim imenima. U Istanbulu su slavili sa - 95:82 (25:17, 27:23, 25:22, 18:20).
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Ne može se reći da je Bešiktaš bio loš koliko je Barselona bila dobra. Pre svega u napadu koji je skoro savršeno funkcionisao. Crno-beli nisu imali rešenje za Kevina Pantera i Umodžu Gibsona, a mnogo problema pravio je i Olek Balcerovski. Barsa se već u prvoj deonici odlepila na dvocifreni plus i najavila da bi mogla do lake pobede.
Koliko toliko nalet gostiju zaustavio je Skoti Vilbekin koji je igrao sjajno, ali nije mogao sam. Valja reći da se Bešiktaš još navikava na Evroligu, ovo je većini igrača bilo prvo duplo kolo u Evroligi, tako da sigurno nema drame u Istanbulu.
Bešiktaš je do kraja utakmice bio ravnopravan protivnik i nadmetao se sa Barselonom. Ipak, početna prednost sastava Aleksandra Sekulića bila je dovoljna zaliha, pa je opšti utisak da je Barsa kruzirala do pobede.
Finiš meča Dušan Alimpijević je iskoristio praktično za vežbu. Crtao je specijale, želeo da njegov tim možda napravi neko čudo, ali to nije bilo realno. Na kraju upisan je drugi poraz u sezoni nakon neuspeha u prvom kolu protiv Valensije i pobede protiv Makabija u sredu uveče.
Što se tiče individualnog učinka, Barselonu je predvodio Panter sa 16 poena, Gibson je dopremio sa 15, a po 11 su dali Balcerovski i Olivije Enkamua.
U timu Bešiktaša istakao se Vilbekin sa 17 poena, Devon Dotson je dao 11m,dok su do 10 brojali Ante Žižić i Džejlen Novel.
Valja reći da je u dvorani bio i napadač fudbalskog kluba Bešiktaš, Dušan Vlahović. Došao je da podrži svoj klub i sunarodnika i imenjaka na klupi, međutim nije doneo sreću sa sobom.
EVROLIGA, 3. KOLO
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
Petak
Bešiktaš - Barselona 82:95
/Vilbekin 17 - Panter 16/
Fenerbahče - Dubai u toku
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