Vratio se Hejs Dejvis, PAO samleo Makabi za maksimlanih 3-0
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 22:10
Tim iz Tel Aviva ubacio svega 67 poena
Znali smo da će Panatinaikos biti moćan. Došao je najbolji evropski trener svih vremena, Dimitris Janakopulos je opustio ruku i iskeširao desetine miliona za nova pojačanja i ništa manje od 3-0 posle uvodnih tri kola nismo ni očekivali od atinskog giganta.
Poslednji je stradao Makakabi. PAO je u OAKA dvorani - u kojoj će inače odigrati sedam od uvodnih osam kola - dominantno došao do pobede i slavio sa 90:67 (25:10, 18:14, 25:19, 22:24).
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Raspored na startu sezone je neverovatno naklonjen Atinjanima koji će, čini se, napraviti toliku zalihu da prosto neće biti važno što kasnije u sezoni imaju sedam gostovanja zaredom. Ipak, pred početak takmičenja Željko Obradović je ostao bez Najdžela Hejsa Dejvisa, Kostasa Slukasa, Kendrika Nana i Mustafe Fala, pa je delovalo da Panati neće biti baš tako lako.
Ipak, nakon demoliranja Pariza i Asvela, na red je došao Makabi. Dodatno je raspoloženje navijača Zelenih podigao povratak Hejsa Dejvisa i vrlo brzo je bilo jasno da Makabi nema nikakve šanse na ovoj utakmici. Štagod da je probao Oded Kataš - nije prošlo.
Sve što je zamislio Obradović - prošlo je. Makabi je razbijen, ne može nikako drugačije da se objasni. Na stranu što je PAO dao 90 poena, primiti 67 u današnjoj košarci je prosto neverovatno.
Odbrana Panatinaikosa je brutalna zasad ove sezone i iz nje proizilazi ovako dominantan napad. Obradović je na kraju odmorio nosioce igre i to je to, sprema se za narednu nedelju i okršaj sa Fenerbahčeom.
Što se tiče poena, najefikasniji je bio Geršon Jabusele sa 17 poena, 13 je dao Hejs Dejvis, dok su po 11 postigli Silven Fransisko i Elefterios Mancukas.
U ekipi Makabija Roman Sorkin je dao 13 poena, Kiton Volas je dao devet, a po sedam su ubacili Ti Džej Lif i Džimi Klark.
EVROLIGA, 3. KOLO
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
Petak
Bešiktaš - Barselona 82:95
/Vilbekin 17 - Panter 16/
Fenerbahče - Dubai 76:66
/Bingam Džunior 20 - Okobo 18/
Asvel - Valensija 92:105
/Mils 26 - Mirotić 22/
Bajern - Partizan Mozzart Bet 84:86
/Džekiri 17 - Vašington 20/
Panatinaikos - Makabi Tel Aviv 90:67
/Jabusele 17 - Sorkin 13/
Baskonija - Olimpija Milano u toku