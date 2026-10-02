Vratio se Hejs Dejvis, PAO samleo Makabi za maksimlanih 3-0

Raspored na startu sezone je neverovatno naklonjen Atinjanima koji će, čini se, napraviti toliku zalihu da prosto neće biti važno što kasnije u sezoni imaju sedam gostovanja zaredom. Ipak, pred početak takmičenja Željko Obradović je ostao bez Najdžela Hejsa Dejvisa, Kostasa Slukasa, Kendrika Nana i Mustafe Fala, pa je delovalo da Panati neće biti baš tako lako.

Ipak, nakon demoliranja Pariza i Asvela, na red je došao Makabi. Dodatno je raspoloženje navijača Zelenih podigao povratak Hejsa Dejvisa i vrlo brzo je bilo jasno da Makabi nema nikakve šanse na ovoj utakmici. Štagod da je probao Oded Kataš - nije prošlo.

Sve što je zamislio Obradović - prošlo je. Makabi je razbijen, ne može nikako drugačije da se objasni. Na stranu što je PAO dao 90 poena, primiti 67 u današnjoj košarci je prosto neverovatno.

Odbrana Panatinaikosa je brutalna zasad ove sezone i iz nje proizilazi ovako dominantan napad. Obradović je na kraju odmorio nosioce igre i to je to, sprema se za narednu nedelju i okršaj sa Fenerbahčeom.