Fener opet koban po Dubai: Ki uzeo ključeve utakmice, Bingam i Boldvin pocepali mrežice

Za čvrstinu odbrane pobrinuo se još jednom Brekston Ki. Nekadašnji košarkaš Valensije izrastao je u pravu defanzivnu mašinu i moguće legitimnog kandidata za najboljeg defanzivca ove sezone, ako gledamo samo ranu fazu takmičenja. Ki je ponovo bio taj koji je konstantno unosio defanzivni intenzitet u igru Fenera, ali ne samo to – u dobrom delu poslednje četvrtine radio je sve što je bilo potrebno, kako bi njegov tim prelomio susret i odneo pobedu. Pošto nije uspeo da se naplati posle nekoliko bitnih skokova i ukradene lopte, Kijev je bio mnogo važan koš preko Toka Šengelije za 63:61. Važan, jer je od istog počela mini­-serija 4:0 kojom se Fenerbahče konačno malo odlepio, a iako je Eli Okobo svim silama držao svoj tim u životu, ponovo je Ki na tri minuta do kraja na prelepu asistenciju.

Posle toga je zaključao puteve do reketa i omogućio Feneru da privede utakmicu željenom kraju, to su iskoristili Ševon Šilds i Markus Bingam, čiji su hici, a naročito trojka nekadašnjeg šutera Uniksa na 39 sekundi do kraja, rešili utakmicu. Dubaijevi izvori poena su u zaključnih pet minuta presušili. Gosti su ostali bez goriva, ali i mirnoće i praktično bez koša iz igre sve do samog kraja, a u tim okolnostima Dubai nije imao šta da traži.

Bingam je utakmicu završio sa 20 poena (6/8 iz igre), uključujući i četiri trojke! Imao je i osam skokova, za indeks 25. Vejd Boldvin je ubacio 14 poena uz pet asistencija. Brekston Ki je pored 12 poena imao osam skokova i tri ukradene lopte. Kod Dubaija 18 poena Elija Okoba, uz četiri asistencije i pet izgubljenih lopti. Mekinli Rajt i Dvejn Bejkon ubacili su po 12 poena. Filip Petrušev je odigrao osam minuta i dodao tri poena uz jedan skok, dok je Nemanja Dangubić za 13 minuta zabeležio dva poena.

Fenerbahče je sada otišao na 3:0, dok je Dubai pretrpeo prvi poraz u Evroligi.

EVROLIGA, 3. KOLO

Svi mečevi Evrolige nalaze se u ponudi Mozzart Relax - kad tvoj tip povede sa 16 razlike, tip je odmah dobitan!

Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94

/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78

/Hifi 21 - Edvards 19/

Petak

Bešiktaš - Barselona 82:95

/Vilbekin 17 - Panter 16/

Fenerbahče - Dubai 76:66

/Bingam 20 - Okobo 18/

Asvel - Valensija u toku

Bajern - Partizan Mozzart Bet u toku

Panatinaikos - Makabi Tel Aviv u toku

Baskonija - Olimpija Milano u toku