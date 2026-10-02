Fener opet koban po Dubai: Ki uzeo ključeve utakmice, Bingam i Boldvin pocepali mrežice
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 21:43
Šampion ABA lige imao vrlo slabo napadačko veče i doživeo prvi poraz u Evroligi
Kao i pre nepune dve sedmice, Fenerbahče je ponovo bio koban po Dubai. Sredinom septembra istanbulski gigant dobio je utakmicu za treće mesto na Evroliginom Superkupu u Abu Dabiju, večeras je na Bosforu zaključao odbranu i utišao Dubaijev arsenal - 76:66 (26:14, 16:25, 13:12, 21:15).
Znao je Šarunas Jasikevičijus da mora da žrtvuje napad i odigra prvoklasnu odbranu kako bi zaustavio šampiona Jadranske lige i baš to se dogodilo. Fenerbahče je defanzivnim masterklasom presudio Dubaiju koji je samo tri dana pošto je ubacio 94 poena Barseloni ostao "kraći" za maltene trećinu napadačkog učinka. Čak i u toj igri ekipa Ćavija Paskvala imala je svoju šansu da dođe do potpunog rezultaskog preokreta i uzme brejk na Bosforu, ali je domaći sastav imao deblje živce i hladniju glavu što je na kraju odnelo prevagu.
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Za čvrstinu odbrane pobrinuo se još jednom Brekston Ki. Nekadašnji košarkaš Valensije izrastao je u pravu defanzivnu mašinu i moguće legitimnog kandidata za najboljeg defanzivca ove sezone, ako gledamo samo ranu fazu takmičenja. Ki je ponovo bio taj koji je konstantno unosio defanzivni intenzitet u igru Fenera, ali ne samo to – u dobrom delu poslednje četvrtine radio je sve što je bilo potrebno, kako bi njegov tim prelomio susret i odneo pobedu. Pošto nije uspeo da se naplati posle nekoliko bitnih skokova i ukradene lopte, Kijev je bio mnogo važan koš preko Toka Šengelije za 63:61. Važan, jer je od istog počela mini-serija 4:0 kojom se Fenerbahče konačno malo odlepio, a iako je Eli Okobo svim silama držao svoj tim u životu, ponovo je Ki na tri minuta do kraja na prelepu asistenciju.
Posle toga je zaključao puteve do reketa i omogućio Feneru da privede utakmicu željenom kraju, to su iskoristili Ševon Šilds i Markus Bingam, čiji su hici, a naročito trojka nekadašnjeg šutera Uniksa na 39 sekundi do kraja, rešili utakmicu. Dubaijevi izvori poena su u zaključnih pet minuta presušili. Gosti su ostali bez goriva, ali i mirnoće i praktično bez koša iz igre sve do samog kraja, a u tim okolnostima Dubai nije imao šta da traži.
Bingam je utakmicu završio sa 20 poena (6/8 iz igre), uključujući i četiri trojke! Imao je i osam skokova, za indeks 25. Vejd Boldvin je ubacio 14 poena uz pet asistencija. Brekston Ki je pored 12 poena imao osam skokova i tri ukradene lopte. Kod Dubaija 18 poena Elija Okoba, uz četiri asistencije i pet izgubljenih lopti. Mekinli Rajt i Dvejn Bejkon ubacili su po 12 poena. Filip Petrušev je odigrao osam minuta i dodao tri poena uz jedan skok, dok je Nemanja Dangubić za 13 minuta zabeležio dva poena.
Fenerbahče je sada otišao na 3:0, dok je Dubai pretrpeo prvi poraz u Evroligi.
EVROLIGA, 3. KOLO
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
Petak
Bešiktaš - Barselona 82:95
/Vilbekin 17 - Panter 16/
Fenerbahče - Dubai 76:66
/Bingam 20 - Okobo 18/
Asvel - Valensija u toku
Bajern - Partizan Mozzart Bet u toku
Panatinaikos - Makabi Tel Aviv u toku
Baskonija - Olimpija Milano u toku