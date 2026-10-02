Unglaublich! Karlikova simultanka za ogromnih 3:0 i šamar karme Vašingtonu
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 22:12
Partizan Mozzart Bet na lavovski način stigao do trijumfa nad Bajernom u Minhenu
Šta smo gledali u Minhenu... Kakav povratak Partizan Mozzart Beta! Neverovatno srce ima ovaj tim, to se još jednom videlo večeras. Gledali su crno-beli ka ponoru, praktično bili već na ivici, a onda se Karlik Džons pojavio, pogurao Parni valjak ka preokretu i konačnom slavlju - 84:86 na gostovanju Bajernu u trećem kolu Evrolige.
Nemci imaju pravi izraz za ovo čudo koje je Parni valjak priredio u SAP Garednu, jednostavno rečeno "unglaublich", a trijumf crno-belih može da se podvede i pod komsičku karmu za Dvejna Vašingtona. Nekadašnji član Partizan Mozzart Beta je večeras u najblažu ruku bio nekorektan prema bivšem klubu. Provocirao je posle svakog koša, radio je to u lice navijača, a na kraju mu se sve obilo o glavu. Upravo je Vašington zakazao u završnici, promašio neke važne šuteve, kao i ovaj poslednji za pobedu. Nema drugog izraza za tako nešto, osim karma. Da, upravo je "gospođa karma" učinila da Dvejn promašio šut, a četa Đoana Penjaroje, praćena silnim problemima na kraju slavi.
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Puki posmatrači sa strane rekli bi da nema problema na 3:0, ali... Povrede su okovale crno-bele. Od ranije je poznato da nema Vanje Marinkovića, te Dereka Vilisa koji se povredio na prvom evroligaškom meču, a onda se u Parizu desilo nešto što može samo da se dogodi klubu iz Humske. Povredio se Lamar Stivens i to pri pokušaju kucanja i tako je već nekompletna rotacija bila dodatno okrnjena. Delovalo je da je upravo ovo stavka koju će Bajern iskoristiti. Video se umor u igračima Partizana, primetno je bilo da fali čvrstina i skok, kao i defanziva koju Stivens pruža, ali...
U samoj završnici pojavio se čovek od kojeg sve zavisi. MVP u nastajanju Karlik Džons na kraju je rešio ovu utakmicu, iako je u trećem kvartalu imao indeks minus jedan. Popularni Sudanski puž odigrao je simultanku u finišu i serijom poena vratio Partizan Mozzart Bet u vođstvo i još jednom pokazao zbog čega mu svi toliko veruju, a kako je i sam Tonje Džekiri rekao posle meča "Mi idemo tamo, gde ide Karlik", a deluje da crno-beli idu tamo... Znate već gde.
Nije ovo bila sjajna Partizanova predstava, igrom daleko od prethodne dve, barem do same završnice. Međutim, odlika velikih timova je da dobijaju i kad igraju loše, a ovaj sastav Partizana je dokazao da to može. Kada je reč o listi strelaca, kod Beograđana ju je predvodio Džekiri sa 17 poena i pet skokova, dok je Karlik stao na 16 poena i pet asistencija, dok je najefikasniji na obe strane bio tragičar Vašington.
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