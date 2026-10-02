Unglaublich! Karlikova simultanka za ogromnih 3:0 i šamar karme Vašingtonu

Puki posmatrači sa strane rekli bi da nema problema na 3:0, ali... Povrede su okovale crno-bele. Od ranije je poznato da nema Vanje Marinkovića, te Dereka Vilisa koji se povredio na prvom evroligaškom meču, a onda se u Parizu desilo nešto što može samo da se dogodi klubu iz Humske. Povredio se Lamar Stivens i to pri pokušaju kucanja i tako je već nekompletna rotacija bila dodatno okrnjena. Delovalo je da je upravo ovo stavka koju će Bajern iskoristiti. Video se umor u igračima Partizana, primetno je bilo da fali čvrstina i skok, kao i defanziva koju Stivens pruža, ali...

U samoj završnici pojavio se čovek od kojeg sve zavisi. MVP u nastajanju Karlik Džons na kraju je rešio ovu utakmicu, iako je u trećem kvartalu imao indeks minus jedan. Popularni Sudanski puž odigrao je simultanku u finišu i serijom poena vratio Partizan Mozzart Bet u vođstvo i još jednom pokazao zbog čega mu svi toliko veruju, a kako je i sam Tonje Džekiri rekao posle meča "Mi idemo tamo, gde ide Karlik", a deluje da crno-beli idu tamo... Znate već gde.

Nije ovo bila sjajna Partizanova predstava, igrom daleko od prethodne dve, barem do same završnice. Međutim, odlika velikih timova je da dobijaju i kad igraju loše, a ovaj sastav Partizana je dokazao da to može. Kada je reč o listi strelaca, kod Beograđana ju je predvodio Džekiri sa 17 poena i pet skokova, dok je Karlik stao na 16 poena i pet asistencija, dok je najefikasniji na obe strane bio tragičar Vašington.

USKORO OPŠIRNIJE...