Kutinjo pred debijem za Santos

Kao razlog za dugo odsustvo sa terena naveo je mentalni zamor i vrlo brzo je i napustio klub, da bi ga nedavno, prijatelj iz detinjstva, Nejmar, nagovorio da kao slobodan igrač potpiše za Santos.

Kutinjo je potpisao ugovor koji će važiti do decembra, tako da će moći da igra na predstojećih 11 mečeva za Santos do kraja prvenstva Brazila.

01.00: (2,10) Sao Paulo (3,40) Santos (3,60)

Njegova pomoć svakako će biti dobrodošla pošto je posle 27 odigranih mečeva, ekipa na osmom mestu sa 38 bodova. Sao Paulo ima samo dva manje i u slučaju pobede ove večeri, u zaostalom meču 21. kola, može da preskoči komšije.

Čelnici Santosa računaju da bi probuđeni Kutinjo mogao da ekipi da dodatnu energiju, ali najvažnije je da mu se vrati osmeh na lice i da igra sa uživanjem, kao što je i rekao izvršni direktor kluba, Alešandre Matos.

"Nejmar nije imao nameru samo da ga dovede u Santos, već pre svega da Kutinja vrati fudbalu. Nejmar ga je zvao nekoliko puta, želeo je da Filipe bude srećan i nasmejan i svima u Santosu se dopala ta ideja. Reč je o momku čija karijera govori za sebe. Izuzetan je, fokusiran, inteligentan. Živeo je i igrao u inostranstvu, dolazi iz druge kulture. Mislim da će opet biti nasmejan", rekao je Matos.

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Činjenica da će u timu Santosa igrati pored prijatelja kao što je Nejmar može mnogo da pomogne bivšem asu Liverpula.

"Kutinjo je sada srećan kao Nejmar koji je, kada se vratio, imao posao da se oporavi od povrede i opet bude nasmejan. Smejao se i mnogo nam je pomogao. Kutinjo ima sve uslove da bude srećan i da nam pomogne. Ko zna, možda ostane nekoliko godina sa nama. Sve će zavisiti od toga koliko je zadovoljan", kaže Matos.

Santosu je ovaj susret važan jer juri poziciju koja bi ga dovela do plasmana u Kopa Libertadores. Ako pobede, biće sedmi sa pet bodova manje od Baije, ekipe koja je trenutno peta i koja drži mesto koje vodi u kvalifikacije za kontinentalno takmičenje.

Dolaskom desnog beka Rodineija, te veznjaka Artura i Lime, kao i napadača Sebolinje, u klubu veruju da imaju ekipu koja je sposobna da se bori za vrh tabele.

BRAZIL - ZAOSTALI MEČEVI, 21. KOLO

Subota

01.00: (2,10) Sao Paulo (3,40) Santos (3,60)

23.30: (2,10) Atletiko Mineiro (3,45) Bragantino (3,50)

*** kvote su podložne promenama