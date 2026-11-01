Kada nema Lebrona i Embida, Maksi kolo vodi

Nisu Hornetsi vodili ogromnom razlikom, nisu čak ni preterano jak rivl da se čak i preokret diže u nebesa, međutim, kada vidite ko je sve nedostajao Seventisiksersima, kao i to da je Šarlot vodio većim delom utakmice, onda krajnji rezultat dobija i te kako na značaju.

Sjajni bek preuzeo je konce ove utakmice, sav pritisak prebacio na sebe i na kraju upropastio Horneste. Igrao je Maksi u jednom momentu simultanku i zaista se činilo kao da je Filadelfija skroz kompletna, kao i to da je potrebno samo njemu pustiti loptu u ruka, a on će sve da reši. Plesao je Maksi po parketu, nizao odbranu rivala, pogađao iz prodora, sa distance, skakao, asistirao i na kraju meč završio sa 38 poena, četiri skoka i isto toliko asistencija. Momak iz Dalasa se u noći veštica na kraju preobratio u pravog vešta i bio poguban za Šarlot.

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Nije mu ovo prvi put da je dobio sam utakmicu koja je već bila viđena kao poraz njegovog tima. Čak je i šaljivo prokomentarisao da je umoran od toga. Nije se pokolebao ni on, ni niko drugi kada su Hornetsi otišli na plus pet. Zapravo, tada se Maksi, uz pomoć ostalih, uključio u pravu zver i u samoj završnici postigao devet poena kojima je na kraju doneo preokret.

Pokazala je Fila da može bez Lebrona i Embida jer je ovo tim prepun kvalitet, skup odličnih individulaca koji dišu kao kolektiv, a fenomenalni Maksi je večeras bio upravo taj koji je vukao u odsustvu najvećih zvezda. Treba pohvaliti Anfernija Simonsa koji je postigao 19 poena, dok su na drugoj strani Brendon Miler i Grejson Alen imali 24, odnosno 27 poena.

NBA večeras

Juta - Portland 90:112

/Piterson 16 - Avdija 24/

Šarlot - Filadelfija 109:104

/Alen 24 - Maksi 38/

Nju Orleans - Atlanta

San Antonio - Minesota u toku

Milvoki - Klivlend u toku

Memfis - Sakramento u toku

Hjuston - Oklahoma u toku