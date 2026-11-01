Kada nema Lebrona i Embida, Maksi kolo vodi
Vreme čitanja: 3min | ned. 01.11.26. | 02:08
Sjajni bek sa 38 poena predvodio Filadelfiju u pobedi nad Šarlotom
Filadelfija je ovog leta dovela superstarove u vidu Lebrona Džejmsa i Džejlena Brauna, te je o Seventisiksersima odmah počelo da se priča kao o ravnopravnim kandidatima za medalju. Franšiza iz Pensilvanije poslala je jasno "pismo o namerama" i već u uvodnom meču sezone pobedila šampiona Njujork Nikse. Fila je to učinila nedavno još jednom, tako da trijumfi nad timom koji je lane osvojio prsten ne mogu biti slučajni, međutim, svi su se pitali kako će ova ekipa da reaguje pod pritiskom.
Na red su došle povrede i neizvesnost. Za večerašnji okršaj protiv Šarlot Hornetsa nije bilo prvog centra i jednog od najboljih na svetu na svojoj poziciji Džoela Embida. Van sastava se našao i Lebron Džejms, dok je Braun bio tu, ali u rovitom stanju. Istina, koketirala je Fila u ovom meču sa porazom, delovala kao tim koji se bori da održi korak za rivalom, a na kraju je viđena velika eksplozija gostujućeg tima, preokret i pobeda - 109:104.
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Nisu Hornetsi vodili ogromnom razlikom, nisu čak ni preterano jak rivl da se čak i preokret diže u nebesa, međutim, kada vidite ko je sve nedostajao Seventisiksersima, kao i to da je Šarlot vodio većim delom utakmice, onda krajnji rezultat dobija i te kako na značaju.
Ako se neko pita kako je Fila uspela ovo da dobije, odgovor je veoma jednostavan i glasi - Tajris Maksi!
Sjajni bek preuzeo je konce ove utakmice, sav pritisak prebacio na sebe i na kraju upropastio Horneste. Igrao je Maksi u jednom momentu simultanku i zaista se činilo kao da je Filadelfija skroz kompletna, kao i to da je potrebno samo njemu pustiti loptu u ruka, a on će sve da reši. Plesao je Maksi po parketu, nizao odbranu rivala, pogađao iz prodora, sa distance, skakao, asistirao i na kraju meč završio sa 38 poena, četiri skoka i isto toliko asistencija. Momak iz Dalasa se u noći veštica na kraju preobratio u pravog vešta i bio poguban za Šarlot.
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Nije mu ovo prvi put da je dobio sam utakmicu koja je već bila viđena kao poraz njegovog tima. Čak je i šaljivo prokomentarisao da je umoran od toga. Nije se pokolebao ni on, ni niko drugi kada su Hornetsi otišli na plus pet. Zapravo, tada se Maksi, uz pomoć ostalih, uključio u pravu zver i u samoj završnici postigao devet poena kojima je na kraju doneo preokret.
Pokazala je Fila da može bez Lebrona i Embida jer je ovo tim prepun kvalitet, skup odličnih individulaca koji dišu kao kolektiv, a fenomenalni Maksi je večeras bio upravo taj koji je vukao u odsustvu najvećih zvezda. Treba pohvaliti Anfernija Simonsa koji je postigao 19 poena, dok su na drugoj strani Brendon Miler i Grejson Alen imali 24, odnosno 27 poena.
NBA večeras
Juta - Portland 90:112
/Piterson 16 - Avdija 24/
Šarlot - Filadelfija 109:104
/Alen 24 - Maksi 38/
Nju Orleans - Atlanta
San Antonio - Minesota u toku
Milvoki - Klivlend u toku
Memfis - Sakramento u toku
Hjuston - Oklahoma u toku