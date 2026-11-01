U Noći veštica Vembanjama je bio Minesotina noćna mora

Dominirao je centar San Antonija na zemlji, ali još više u vazduhu. Potezi koje je izvodio graniče se sa fantastikom, a učinak od 43 poena, sedam skokova, četiri asistencije i čak šest blokada tu je samo da dodatno zaokruži njegovu dominaciju. Imao je spektakularno zakucavanje kada je sam sebi nabacio loptu na tablu. U više navrata je zaustavljao nalete rivala, a posebno je bitna trojka na - 105:101 kojom je definitivno ostavio Minesotu na nedostižnoj razlici.

Nije na ovom meču bilo Rudija Gobera. Iskusni as Minesote muku muči sa leđima, probao je Vembanjamu da zaustavi takođe njegov zemljak i nekadašnji igrač Cedevita Olimpije Kristijan Berenže, ali to nije moglo. Delovao je popularni Vembi poput košarkaškog vanzemaljca koji bi sve uradio, samo da njegov tim trijumfuje.

Nepravedno bi bilo zapostaviti Dilona Harpera i Deandrea Foksa. Pomenuti tandem je nosio spoljnu liniju Sparsa i bio podrška nezaustavljivom Francuzu. Harper je ubacio 25 porna, uz sedam skokova i šest asistencija, dok je Foks imao 22 poena, osam skokova i sedam asistencija. U odsustvu Entonija Edvardsa na kojeg Minesota neće moći da računa dva meseca, istakao se Ajo Dosunmu sa 27 poena i devet skokova.

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Bila je ovo utakmica koju su Sparsi morali ranije da prelome. U nekoliko navrata je domaćin išao na rub dvocifrene razliek, ali se Minesota stalno vraćala. Stiče se utisak da je na kraju odlučila duža rotacija San Antonija, kao i faktor sjajnog Vembanjame.

Nije ovo bilo veče Milvoki Baksa. Tim čije boje brani Bogoljub Marković reptrpeo je žestok poraz pred svojim navijačima od Klivlend Kavalirsa koji su slavili - 111:136.

Srpski as je bio u sastavu za ovu utakmicu, ali je nemoć svog tima ispratio sa klupe. Kada je reč o igri Milvokija, rezultat sve govori. Nije ovde bilo nikakve odbrane od strane Milvokija, što je Klivlend obilato koristio. Istina, nije se moglo naslutiti da će Baksi doživeti potop posle uvodne četvrtine koju su dobili sa minimalnom prednošću. U nastavku se igra domaćina potpuno raspala.

Klivlend je u drugom kvartalu u potpunosti slomio otpor rivala, postigavši neverovatnih 48 poena. Sve je već tada bilo rešeno, pa je praktično većina utakmice bila u popularnom karbidž tajmu. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Evan Mobli sa 27 poena, dok ga je pratio Džeret Alen sa 25 poena i 11 skokova.

NBA večeras

Juta - Portland 90:112

/Piterson 16 - Avdija 24/

Šarlot - Filadelfija 109:104

/Alen 24 - Maksi 38/

Nju Orleans - Atlanta 121:99

/Bej 25 - Mekolum 14/

San Antonio - Minesota 121:111

/Vembanjama 43 - Donsumu 27/

Milvoki - Klivlend - 111:136

/Mobli 27 - Vir 19/

Memfis - Sakramento 136:105

Buzer 27 - Akuf 38/

Hjuston - Oklahoma 119:98

/Smit 30 - GIldžes Aleksander 26/