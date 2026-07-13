PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Hzardeski u Urugvaju, a ziheraški sa Šveđanima
Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 11:37
Pročitajte nekoliko predloga za 13. jul
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Oba tima igraju dosta promenljivo, a u pokušaju da nađu stabilnu formu i uđu kontinuitet pobeda nameračili su se jedan na drugog. Brejdablik ne zna za pobedu nad pomenutim rivalom u poslednja dva meča, dok je u aprilu mesecu njihov okršaj završen bez pogodaka. Zato nismo uvereni da je kec dobar potez, pa smo naklonjeniji njegovom izbegavanju nego lagodnom tipovanju na isti.
Konačan ishod
SKA želi da se vrati u najviši rang. Na početku šampionata očekuje ih gostovanje u Čeljabinsku i biće potrebno odmah u prvom kolu doći do tri boda. Ono što je zanimljivo jeste da u poslednja dva meča para, oba igrana prošle sezone, nije bilo pobednika. Naša odluka je da se ne bavimo konačnim ishodima, već da se fokusiramo na poprilično realan opseg postignutih golova, pa biramo tip 1-3.
Ukupno golova
Nekada je Arsenal Tula bio stabilan premijerligaš u Rusiji, dok je danas tim koji se nalazi između sredine i gornjeg doma drugog ranga. Ono što je za njih olakšavajuća okolnost jeste to što ih na početku šampionata očekuje okršaj s Tekstilščikom iz Ivanova, koji je lane bio deo treće lige. Ono što je zanimljivo jeste da su ove dve ekipe poslednji put igrale u Kupu pre šest godina, a tada je Arsenal prošao na penale. Kec je ipak tip koji ne bi smeo da skrene.
Konačan ishod
Jesu gosti u prošlom kolu remizirali, ali posle 19 odigranih rundi imaju 10 bodova više u odnosu na drugoplasirani Vimsi. Tartu sada očekuje gostovanje Marduu, koji je u poslednje četiri utakmice pobedio tri puta. Ipak, gosti su favoriti, pa biramo tip na njihovu pobedu.
Konačan ishod
Biće ovo okršaj timova koji se nalaze u gornjem domu drugog ranga islandskog fudbala i razlika između njih je svega tri boda. Domaćin je u poslednja dva meča upisao isto toliko remija, a gost pobedu i poraz. Međutim, ono što je najzanimljivije jeste da Vestri nema trijumf nad pomenutim rivalom, pa smo se odlučili za kombinovanje s golovima.
Mozzart kombinazzije
Paragvajski drugoligaški meč između Independijentea i Takuarija nudi dobre uslove za igranje keca na domaćina, koji je bolje plasiran na tabeli i ima stabilniju formu u dosadašnjem delu sezone, sudeći prema formi ovih klubova. Uz prednost domaćeg terena, očekuje se da Independijente iskoristi lošu odbranu Takuarija na gostovanjima, mada pomenuti tim na strani češće remizira nego što gubi. Naš izbor je kec u pokušaju.
Konačan ishod
Sero Largo se nalazi u odličnom naletu i drži treće mesto u Grupi A, dok je Defensor Sporting u dubokoj krizi i trenutno je poslednj, odnosno osmi na tabeli, bez ijedne pobede u ovoj fazi takmičenja. Sero Largo na svom stadionu igra izuzetno čvrsto, a mi biramo igru protiv tradicije koja beleži tri uzastopne pobede gostujućeg tima na mečevima para. Čini se da je kec hazarderski, ali ipak ima smisla odigrati ga.
Konačan ishod
Jurgorden je apsolutni favorit u okršaju s Halmstadom, i zato ne idemo na čistog keca, već ga pojačavamo sa golovima koji su i više nego izvesni. Naime, domaćin igra izrazito efikasno i bori se za gornji dom tabele, dok je gost prikovan za samo dno s tek jednom pobedom iz 11 odigranih utakmica. Sve je na strani Jurgordena pred ovaj meč, a i na strani Mozzart kombinacije.
Mozzart kombinazzije