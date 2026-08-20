Bolje mu je bilo u Beogradu... Kameron Pejn mora na probu

Partizan Mozzart Bet je sredinom februara inkasirao 1.750.000 dolara kada je Fila pozvala Pejna da se vrati u NBA ligu, tako da su u Beogradu trljali ruke i odradili jedan od najboljih poslova na ovim prostorima kada su transferi igrača u pitanju. Retko se viđa da neko zaradi novac bukvalno ni iz čega, ali se to isplatilo samo beogradskom timu, ne i igraču. Igrao je nešto manje od dva meseca i dobio je otkaz jer su Seventisiksersi hteli da potpišu Dejlena Terija na 'pravi' ugovor jer su njega videli bitnijeg za plej-of, pa su hteli da konvertuju njegov dvosmerni ugovor. Na kraju je i on bio nebitan, a Kem Pejn kolateralna šteta.

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Da se podsetimo kako je igrao Pejn u NBA ligi. Od kada je došao iz Partizan Mozzart Beta, odigrao je 22 utakmice u NBA ligi i deluje da je ostavio solidan utisak. Davao je 7,4 poena u proseku za oko 17 minuta na parketu, uz dva skoka i 2,6 asistencija. Oborio je i rekord karijere, kada je ubacio 32 poena i imao dabl-dabl učinak protiv Memfis Grizlisa jer je dodao i deset asistencija, sve bez izgubljene lopte. Tada je šutirao i 8/8 za tri.

Nije baš za za pamćenje, ali je dobar bio i u Partizan Mozzart Betu. Za beogradski tim odigrao je deset evroligaških utakmica. U proseku je igrao 23,2 minuta po meču i beležio 14,4 poena, 3,9 asistencija i 2,2 izgubljene lopet po utakmici uz 53 odsto uspešnosti u šutu za dva i 33 odsto u šutu za tri poena. U ABA ligi je igrao u proseku 20 minuta po meču i beležio 10,8 poena.