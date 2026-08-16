Trener Plzenja o ispadanju Zvezde: Prošao je bolji tim, čeka nas neprijatan dvomeč
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 17:06
“To, naravno, ne znači da Zvezda nema kvalitet. Radi se o srpskom šampionu, istorijski uspešnom klubu koji je navikao da pobeđuje”, poručuje Martin Hiski
Viktorija Plzenj je upisala prvu prvu pobedu u sezoni, savladavši Zlin sa 3:2, ali dramatičan uvod u takmičarsku godinu otkriva brojne izazove sa kojima se suočava trener Martin Hiski. Češki tim već u četvrtak od 20.00 časova na stadionu Rajko Mitić, očekuje prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv Crvene zvezde, a strateg Plzenja je uoči puta u Beograd analizirao stanje u ekipi i poslao jasnu poruku svojim izabranicima.
Posle remija 5:5 u Teplicama i velike rezultatske krize u poslednje tri nedelje, trijumf nad Zlinom doneo je ogromno olakšanje, ali i spoznaju da Plzenj mora drastično da promeni pristup igri ukoliko želi povoljan rezultat u Beogradu.
"Moramo da igramo više 'prljav fudbal', odnosno da budemo dosledni, čvrsti i odgovorni. Nije stvar u sistemu, već u pristupu svih igrača. Svi naši protivnici igraju tako protiv nas - koriste taktičke faulove, igraju oštro i ne dozvoljavaju protivniku da se okrene. To je tačno ono što i mi moramo da preuzmemo u našu igru", naglasio je Hiski.
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Govoreći o predstojećem dvomeču protiv srpskog šampiona, strateg češkog kluba je analizirao igre crveno-belih u Evropi.
"Gledao sam obe utakmice Zvezde protiv Hapoela iz Ber Ševe i prošao je bolji tim. To, naravno, ne znači da Zvezda nema kvalitet. Radi se o srpskom šampionu, istorijski uspešnom klubu koji je navikao da pobeđuje. Došlo je do promene trenera i pred nama je izuzetno neprijatan dvomeč", izjavio je Hiski, čiji je tim dobio i neočekivanu pauzu u domaćem prvenstvu pošto im je vikend meč sa Hradecem Kralove odložen, na zahtev protivnika kojeg očekuje dvomeč sa Panatinaikosom u Ligi konferencije.
Plzenj u Beograd dolazi uz ozbiljne kadrovske glavobolje. Zbog lakših zdravstvenih problema meč sa Zlinom propustio je kapiten Matej Vindra, a trener je odbio da pruži detaljnije informacije o njegovom statusu pred gostovanje u četvrtak. Pored toga, odbrana je desetkovana - dugoročno su van stroja Vaclav Jemelka i Jan Paluska, dok štoper David Krčik pauzira zbog isključenja u Teplicama, mada njegova suspenzija ne važi za evropske utakmice, što Hiski vidi kao olakšanje.
Ipak, najveći adut češkog tima u napadu biće Prins Adu, dvostruki junak poslednjeg meča koji je bio najbolji pojedinac na terenu.
"Adu je bio najvažniji i najbolji igrač na terenu i želim da ponavlja takve partije. Trenutno mi je želja da ostane u klubu, pošto se spekulisalo o odlasku, i on je svojim pristupom i radom na treningu pokazao da zaslužuje mesto u startnoj postavi", poručio je između ostalog Hiski.