Trener Plzenja o ispadanju Zvezde: Prošao je bolji tim, čeka nas neprijatan dvomeč

Viktorija Plzenj je upisala prvu prvu pobedu u sezoni, savladavši Zlin sa 3:2, ali dramatičan uvod u takmičarsku godinu otkriva brojne izazove sa kojima se suočava trener Martin Hiski. Češki tim već u četvrtak od 20.00 časova na stadionu Rajko Mitić, očekuje prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv Crvene zvezde, a strateg Plzenja je uoči puta u Beograd analizirao stanje u ekipi i poslao jasnu poruku svojim izabranicima.

Posle remija 5:5 u Teplicama i velike rezultatske krize u poslednje tri nedelje, trijumf nad Zlinom doneo je ogromno olakšanje, ali i spoznaju da Plzenj mora drastično da promeni pristup igri ukoliko želi povoljan rezultat u Beogradu.

"Moramo da igramo više 'prljav fudbal', odnosno da budemo dosledni, čvrsti i odgovorni. Nije stvar u sistemu, već u pristupu svih igrača. Svi naši protivnici igraju tako protiv nas - koriste taktičke faulove, igraju oštro i ne dozvoljavaju protivniku da se okrene. To je tačno ono što i mi moramo da preuzmemo u našu igru", naglasio je Hiski.