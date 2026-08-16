Gotovo: Kervin Arijaga ide kod Marka Nikolića
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Vreme čitanja: 1min | ned. 16.08.26. | 17:14
Spreman ugovor do 2030, Partizana čeka zarada
Šuškalo se, pisalo se, a sada je – gotovo. Kervin Arijaga postaće u ponedeljak novi fudbaler atinskog AEK-a.
Španski novinar Herman Munjoz objavio je informaciju da će fudbaler Leventea, a bivši igrač Partizana, večeras otputovati za Atinu na lekarske preglede i potpisivanje ugovora. Ako sve bude u redu, Arijaga će za klub u kojem je prvi trener Marko Nikolić potpisati vernost do 2030. godine.
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Za sada nema informacija ni u španskim ni u grčkim medijima koliki je iznos transfera. Ali, svakako bi trebalo da zarada čeka i Partizan, jer je prošlog leta prodao Arijagu Levanteu za 500.000 evra i za 25 odsto od sledeće prodaje. Munjoza informacija glasi da „Levante čeka dobra zarada“, bez iznošenja konkretne sume.
Kervin Arijaga je izgradio ime u španskom fudbalu, najpre kao igrač Saragose, a onda i Levantea. Zimus se dosta pominjalo da bi mogao da pređe u Italiju, najviše se Đenova interesovala za njega, ali je ostao u Primeri.
Ovog leta se iznenada pojavila informacija da je AEK zainteresovan za visokog vezistu iz Hondurasa, a do realizacije posla je došlo dosta brzo.
Arijaga je u Partizan došao u leto 2024. godine kada je trener bio Aleksandar Stanojević. Ipak, najviše zbog nediscipline van terena, crno-beli su ga posle samo šest meseci sklonili iz tima i poslali u Saragosu na pozajmicu.