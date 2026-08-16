Gotovo: Kervin Arijaga ide kod Marka Nikolića

Za sada nema informacija ni u španskim ni u grčkim medijima koliki je iznos transfera. Ali, svakako bi trebalo da zarada čeka i Partizan, jer je prošlog leta prodao Arijagu Levanteu za 500.000 evra i za 25 odsto od sledeće prodaje. Munjoza informacija glasi da „Levante čeka dobra zarada“, bez iznošenja konkretne sume.

Kervin Arijaga je izgradio ime u španskom fudbalu, najpre kao igrač Saragose, a onda i Levantea. Zimus se dosta pominjalo da bi mogao da pređe u Italiju, najviše se Đenova interesovala za njega, ali je ostao u Primeri.

Ovog leta se iznenada pojavila informacija da je AEK zainteresovan za visokog vezistu iz Hondurasa, a do realizacije posla je došlo dosta brzo.

Arijaga je u Partizan došao u leto 2024. godine kada je trener bio Aleksandar Stanojević. Ipak, najviše zbog nediscipline van terena, crno-beli su ga posle samo šest meseci sklonili iz tima i poslali u Saragosu na pozajmicu.