Spotakao se Fajenord: Džabe mu dva gola prednosti kad odbrana kleca
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 16:49
Ne briljira tim Đovanija Van Bronkhorst na početku sezone, Go Ahed Igls zamalo uspeo da preokrene - 2:2
Vratio se Đovani Van Bronkhorst na klupu Fajenorda posle sedam godina i među navijačima se odmah probudila nada da je moguće ponoviti scenario iz sezone 2016/17 kad je ekipa sa kultnog De Kajpa osvojila poslednju titulu. Međutim, početak, barem za sada - ne obećava. Spotakao se tim iz Roterdama protiv Go Ahed Iglsa, nije mu bilo dovoljno ni to što je imao dva gola prednosti, kad ima odrbanu koja je veoma ranjiva (2:2).
Videlo se i u prvom kolu protiv Sparte iz Roterdama da poslednja linija Fajenorda nije utegnuta. Mučili su se na centaršuteve rivala, tad su izdržali da ne prime gol, sad su imali sreće da ne izgube. Najpre loše postavljena ofsajd zamka kod prvog gola Elrika Flatakera, a onda vrlo loše branjenje prekida iz kojeg je gost došao do izjednačenja preko Stefana Sigurdasona.
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Čak je tim sa De Kajpa imao mnogo sreće da ne doživi poraz jer je šut Matijasa Suraja završio na prečki. A tako je sve idealno izgledalo za Fajenord, pogotovo posle prvog poluvremena. Dominirao je Ajase Ueda. Najbolji strelac Eredivizije iz prethodne sezone (25 golova) najpre je odložio loptu za Živaija Zekijela, a onda spretno reagovao na centaršut Anisa Hađ Muse i prvi put se upisao u strelce u ovoj sezoni.
Imao je domaćin dovoljno prilika da reši pitanje pobednika (uputili 27 šuteva), čak u finišu nije bilo sreće posle šuta Mike Marmola koji je pogodio prečku, ali utisak je da sa ovakvom odbranom koja svako malo kleca, teško može da se upusti u trku sa PSV-om i Ajaksom.
EREDIVIZIJA – 2. KOLO
Petak
Telstar – Sparta 1:3 (0:1)
/Soulija 90+1 – Jang 6, Torison 53, Van Krujsen 90+7/
Subota
Vilem Drugi - NEC Najmehen 1:4 (0:1)
/Tahaui 45+2, Šeri 54, Linsen 64, Serhujs 67/
Utreht - AZ Alkmar 1:4 (0:1)
/Stepanov 62 - Kopmejners 45+1, Patati 47, Merdink 49, Ufkir 84/
Ekscelzior - PSV 1:2 (0:1)
/Videl 54 - Van Bomel 5, Pepi 56/
Fortuna Sitard - Kambur 3:1 (2:1)
/Britin 6, Zefik 15, Zand 90+6 - El Ergaui 22/
Nedelja
ADO Den Hag - Groningen 1:4 (0:3)
/Eduardo 55 - Van Bergen 15, Vilumson 30, Van der Verf 45+2, Egens 81/
Fajenord - Go Ahed Igls 2:2 (2:0)
/Zekijel 32, Ueda 38 - Flataker 63, Sigurdason 80/
Tvente - Zvole 3:1 (1:1)
/Vajdman 38, Embajo 59ag, Rots 69 - Sorensen 21/
16.45: (1,43) Ajaks (5,10) Herenven (6,25)
***kvote su podložne promenama