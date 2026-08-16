Spotakao se Fajenord: Džabe mu dva gola prednosti kad odbrana kleca

Vratio se Đovani Van Bronkhorst na klupu Fajenorda posle sedam godina i među navijačima se odmah probudila nada da je moguće ponoviti scenario iz sezone 2016/17 kad je ekipa sa kultnog De Kajpa osvojila poslednju titulu. Međutim, početak, barem za sada - ne obećava. Spotakao se tim iz Roterdama protiv Go Ahed Iglsa, nije mu bilo dovoljno ni to što je imao dva gola prednosti, kad ima odrbanu koja je veoma ranjiva (2:2).

Videlo se i u prvom kolu protiv Sparte iz Roterdama da poslednja linija Fajenorda nije utegnuta. Mučili su se na centaršuteve rivala, tad su izdržali da ne prime gol, sad su imali sreće da ne izgube. Najpre loše postavljena ofsajd zamka kod prvog gola Elrika Flatakera, a onda vrlo loše branjenje prekida iz kojeg je gost došao do izjednačenja preko Stefana Sigurdasona.