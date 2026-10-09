Braun na margini NBA lige: Borim se za posao, koju god ulogu da dobijem - prihvatiću

Ipak, to ga nije sprečilo da iskritikuje nova pravila oko seleri kepa, odnosno prve i druge graničnike iliti kome je draže i lakše - "aprone".

"Frustracija je tu. Novi kolektivni ugovor je dobar za momke sa maksimalnim ugovorima, najbolje slobodne agente i mladi igrači koji potpisuju ruki 'ekstenzije'. Za nas u sredini, iskreno je loše. Međutim, tako je kako je, svaki put kad smo na terenu moramo da damo sve od sebe. Nema mnogo igrača koji dobijaju pune srednje ugovore".

Braunu su timovi rekli da je drugi prag poreza na luksuz (second apron) razlog zašto ne potpisuju s njim. On je ostao slobodan agent, bez obzira na solidnu sezonu u Denver Nagetsima tokom koje je odigrao svih 82 utakmice i prosečno beležio 7,9 poena, 3,9 skokova i 2,1 asistenciju.

20.15: (1,17) Olimpijakos (20,0) Anadolu Efes (6,00)

Na kraju, uprkos teškoj situaciji u kojoj se nalazi, Braun prihvata izazov da se bori za novu priliku za igranje u NBA ligi.

"Moraš da se dokazuješ svake godine. Bio sam u osam timova za devet godina. Svake godine moraš da se dokažeš, da pokažeš da si napredovao. Ali, u ovom timu je, očigledno, situacija u prvoj i drugoj petorci prilično jasna, rekao bih. Tako da, očigledno, moram da doprinesem pobedničkim mentalitetom".

Za kraj, rekao je da spreman da radi šta god je potrebno.

"Trenutno se borim za posao. Tako da, koju god ulogu da mi daju, biću srećan i prihvatiću je".