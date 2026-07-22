Bruji internet zbog kiksa Majamija! Slučajno zakazali konferenciju Lebrona Džejmsa
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 08:18
Sve zbog jednog nesmotrenog Jutjub klipa
Ljubitelji košarke širom sveta svedočili su pravim virtuelnim potresima nakon što se čini da je jedna od najvećih transfer misterija u istoriji NBA lige dobila svoj neočekivani rasplet! Lebron Džejms je i zvanično obavestio Los Anđeles Lejkerse da napušta Kaliforniju i da kao slobodan igrač traži novi izazov za svoju 24. sezonu u karijeri. I dok su se opcije vagale između povratka u Klivlend, odlaska u Golden Stejt ili Filadelfiju, Majami Hit je po svemu sudeći sam sebe „otkrio”.
Na zvaničnom Jutjub kanalu Majami Hita nakratko se pojavio zakazani prenos uživo pod nazivom „LeBron James Introductory Press Conference”, sa datumom emitovanja 27. jula! Navijači su masovno uslikali ekran pre nego što je video ekspresno uklonjen, a iz kluba su se ubrzo oglasili pravdajući se da je reč o „slučajnoj tehničkoj grešci” i da je tim pripremao video šablone za sve potencijalne opcije u slobodnoj agenciji. Ipak, u javnosti je ostao utisak da je u pitanju bio nesmotreni „spojler” i da je Kralj prelomio da se vrati u tim sa kojim je osvojio svoje prve dve titule.
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Ukoliko se ove najave i zvanično obistine, na Floridi se sprema nešto veliko...
Majami je već odradio jedan od najvećih trejdova u lige kada je iz Milvokija doveo dvostrukog MVP-ja Janisa Adetokunba. Ukoliko se Kralj ponovo pridruži „Vrućini”, stvoriće se strašan tim u kojem će ključne uloge uz Janisa i Lebrona imati Bam Adebajo, ali i naš mladi reprezentativac Nikola Jović. Sa ovakvim sastavom, Majami bi bez ikakve sumnje postao favorit za osvajanje NBA prstena.