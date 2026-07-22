Bruji internet zbog kiksa Majamija! Slučajno zakazali konferenciju Lebrona Džejmsa

Ljubitelji košarke širom sveta svedočili su pravim virtuelnim potresima nakon što se čini da je jedna od najvećih transfer misterija u istoriji NBA lige dobila svoj neočekivani rasplet! Lebron Džejms je i zvanično obavestio Los Anđeles Lejkerse da napušta Kaliforniju i da kao slobodan igrač traži novi izazov za svoju 24. sezonu u karijeri. I dok su se opcije vagale između povratka u Klivlend, odlaska u Golden Stejt ili Filadelfiju, Majami Hit je po svemu sudeći sam sebe „otkrio”.

Na zvaničnom Jutjub kanalu Majami Hita nakratko se pojavio zakazani prenos uživo pod nazivom „LeBron James Introductory Press Conference”, sa datumom emitovanja 27. jula! Navijači su masovno uslikali ekran pre nego što je video ekspresno uklonjen, a iz kluba su se ubrzo oglasili pravdajući se da je reč o „slučajnoj tehničkoj grešci” i da je tim pripremao video šablone za sve potencijalne opcije u slobodnoj agenciji. Ipak, u javnosti je ostao utisak da je u pitanju bio nesmotreni „spojler” i da je Kralj prelomio da se vrati u tim sa kojim je osvojio svoje prve dve titule.