Džekiri: Trudim se da na terenu pokažem navijačima da nisam toliko star

Kako se oseća po pitanju toga što uzima sve više šuteva i profiliše se u jednu od opasnijih napadačkih opcija "Dobar je osećaj. Tokom oporavka od povrede posvetio sam još više vremena tom šutu, svakodnevno sam radio na njemu i stekao dodatno samopouzdanje. Trener ima veliko poverenje u mene, kao i saigrači. Kada igram sa bekovima, oni često traže tu opciju i može se reći da je šut sa poludistance sada postao moj zaštitni znak. Ipak, trudim se da čitam igru i što više širim teren, posebno kako bih otvorio prostor saigračima koji vole da napadaju koš prodorima. Uvek sam spreman da iskoristim priliku".

Govorio je Nigerijac o trenutnom stanju nakon povrede. "Danas nisam bio na 100 odsto, ali trener je imao poverenja u mene i odlučio da počnem utakmicu. Kako je vreme prolazilo, osećao sam se sve bolje i sigurnije na terenu. Ipak, još uvek radim na fizičkoj spremi i pokušavam da dostignem pravi nivo. Verujem da ću kroz naredne treninge i utakmice u ABA ligi biti potpuno spreman".

Karlik Džons mu je nekada govorio da se češće spušta u rol nego što ostaje na šutu. Sada je situacija potpuno drugačija.

"Kao što sam rekao, odbrambeni igrač mora da vodi računa o šuteru. Kada ostane uz mene, Karliku se otvara prostor da ide pravo na koš. Naravno, ne izvlačim se svaki put na šut, ne želim da tako mislite. Danas sam nekoliko puta poentirao i nakon otvaranja ka košu. Ipak, najvažnije je da širimo teren, jer tako Karliku i ostalim bekovima omogućavamo više prostora za prodore".

O tome de li radi i na šutu za tri poena.

"Radim i na šutu za tri poena i nadam se da ću jednog dana imati priliku da ga pokažem. Na treninzima mi ide prilično dobro, ali jednostavno volim šut sa poludistance. Mislim da prvo moram još bolje da ga usavršim, pre nego što pređem na trojke. Sada imamo dosta igrača koji mogu da pogode za tri, tu je Robert, a uskoro će se vratiti i Vilis, tako da moram i njima nešto da ostavim. Ipak, imam i taj šut u svom arsenalu i jednog dana ću ga pokazati".

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Koja je najteža stvar koju oseća, sada kada je Kevarijus Hejs otsutan zbog povrede.

"Najviše nam nedostaje njegovo prisustvo u odbrani. Odličan je bloker, ali i sjajan u otvaranju ka košu. Možete da mu bacite loptu visoko, a on će je uhvatiti. Ja ne mogu toliko visoko da skočim kao on. Takođe, veoma je dobar u preuzimanjima i može da čuva i niže i više igrače. Sve nam to nedostaje, ali verujemo da će se uskoro vratiti. Njegova povreda nije toliko ozbiljna koliko smo u početku mislili, tako da očekujemo da će nam se vrlo brzo ponovo pridružiti".

Navijači ga često smatraju starijim nego što jeste, ali njemu to ne smeta, već tu ulogu rado prihvata

"Mislim da je to kompliment, jer smo prošle sezone smatrali da je Nik Kalates najstariji u ekipi, a sada sam ja preuzeo tu ulogu. Prihvatio sam je i sviđa mi se. Ipak, trudim se da im na terenu pokažem da nisam toliko star. Recimo, danas sam zakucao, a oni kažu da mi je trebalo pet minuta da to izvedem. Ja se baš i ne slažem sa tim. U svakom slučaju, u ekipi vlada sjajna atmosfera, imamo odličnu energiju i zaista volim sve saigrače".